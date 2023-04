Le nouvel Hipstamatic : Vraie concurrence pour Instagram ?

L’application Hipstamatic est sortie il y a environ 13 ans. Elle voulait donner une plate-forme aux photographes sur smartphone et célébrer le style de vie hipster. Cependant, avec la popularité croissante d’Instagram, Hipstamatic a finalement dû admettre sa défaite et admettre qu’il ne pourrait jamais atteindre le trône des applications photo. Avec HipstamaticX, ils tentent maintenant une nouvelle fois de s’imposer sur les smartphones des clippers professionnels et des photographes amateurs.

Contenu:

HipstamaticX : réseau social avec des fonctions supplémentaires

Avant tout, HipstamaticX est un nouveau réseau social qui consiste à montrer vos photos, un peu comme Instagram. Basée sur l’ancien Hipstamatic, l’application apporte désormais de nouveaux rebondissements et des fonctionnalités modernes. Cependant, le flux lui-même ne montre qu’une seule photo à la fois.

Si vous glissez vers le haut, vous verrez l’image suivante. Dans la bonne vieille mode des médias sociaux, vous pouvez ajouter un commentaire ou un tampon à chaque photo. Les timbres sont quelque chose entre un j’aime et une émoticône. Vous choisissez entre un visage souriant, un cœur, une étoile, un pouce levé et plus encore.

En plus du flux, il existe bien sûr également des pages de profil pour tous les utilisateurs. Vous trouverez ici des informations générales sur la personne telles que le nom, le nombre de photos téléchargées et le nombre de timbres collectés. Il y a une autre page sur le profil réservée aux utilisateurs premium.

Vous ne pouvez voir qu’une seule photo à la fois dans le flux. (Capture d’écran : Blog des tendances d’Euronics)

Votre Passeport Premium

Chaque profil a un passeport dans lequel divers timbres peuvent être collectés. Il s’agit d’une sorte de réalisation ou de réalisations, comme vous les connaissez dans les jeux vidéo. Par exemple, vous obtenez un tampon si vous téléchargez une photo sur l’application HipstamaticX tous les jours ou si vous avez publié un certain nombre de photos.

Cependant, le passeport ne peut être consulté que par les utilisateurs payants. Vous devez être membre du club pour utiliser le pass et les autres fonctionnalités premium. En plus du passeport, vous avez accès à un nombre illimité de « caméras », comme on les appelle dans l’application, et vous pouvez créer vos propres caméras.

Cependant, les différents appareils photo ne sont que des filtres différents qui donnent à vos photos un certain style. Avec l’adhésion, vous pouvez tirer de l’intégralité. Vous bénéficiez également d’options avancées pour éditer vos images.

L’abonnement coûte environ 5 euros si vous payez mensuellement et un peu plus de 2 euros par mois si vous souhaitez payer pour toute l’année.

Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que dans le club. (Capture d’écran : Blog des tendances d’Euronics)

HipstamaticX est-il un concurrent d’Instagram ?

HipstamaticX est une application assez charmante si vous aimez le style et la communauté relativement petite d’amateurs de photos. Dans HipstamaticX, vous pouvez suivre un maximum de 99 autres comptes. Il s’agit d’une limitation technique car l’application est construite sur le CloudKit d’Apple, comme l’écrit TechCrunch.

Selon les développeurs, il devrait également assurer un réseau social confortable. Ce qui distingue vraiment HipstamaticX, c’est l’abondance de différents appareils photo, filtres et styles de photo qui peuvent être créés avec lui. Un abonnement payant est nécessaire pour les déverrouiller tous.

Le deuxième point positif est l’ambiance hipster confortable de l’application et sa petite communauté. Cela rend l’application beaucoup plus conviviale que la grande concurrence d’Instagram. Si c’est votre truc, essayez Hipstamatic.

Cependant, cela n’est possible que si vous avez un iPhone, car l’application n’est disponible que pour iOS. Si vous recherchez le dernier réseau social ultra-hype où vous pouvez générer autant de portée que possible, vous êtes au mauvais endroit. Dans ce cas, il vaut mieux rester sur Instagram.

