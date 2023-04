Walmart annonce son intention de construire un réseau national de recharge de véhicules électriques

Qu’est-ce qui vient de se passer? Dans un développement majeur qui pourrait contribuer à rendre les véhicules électriques plus courants en Amérique du Nord, Walmart a annoncé son intention d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans des milliers de ses sites marchands aux États-Unis d’ici 2030. Les nouveaux chargeurs s’ajouteront aux près de 1 300 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. la société a déjà installé en partenariat avec Electrify America dans plus de 280 de ses installations à travers le pays.

Dans un article de blog annonçant sa nouvelle roadmap, le plus grand site de ventes au monde a déclaré que les chargeurs seront installés à la fois chez Walmart et chez Sam’s Club pour rendre la possession de véhicules électriques « plus accessible, fiable, pratique et abordable ».

Selon l’entreprise, le futur réseau « d’un océan à l’autre » permettra non seulement aux gens de recharger facilement leur véhicule près de chez eux, mais aidera également ceux qui emmènent leur véhicule électrique en voyage à travers le pays en leur offrant une option de recharge pratique et abordable dans un « endroit propre, lumineux et sûr ».

Walmart affirme que ses sites marchands, y compris les Supercenters, les marchés de quartier et les Sam’s Clubs, sont situés à moins de 10 miles d’environ 90% des Américains, ce qui devrait aider des millions de conducteurs de véhicules électriques à travers les États-Unis à obtenir une option de recharge pratique, qu’ils vivent ou non. zones rurales, suburbaines ou urbaines.

Le réseau de recharge prévu pour les véhicules électriques fait partie des efforts de Walmart pour aider à réduire les émissions automobiles pour un avenir plus durable. À cette fin, l’entreprise a déjà commencé à faire passer sa flotte du diesel au gaz naturel comprimé (GNC) et à l’électricité pour réduire son empreinte carbone et devenir une organisation à zéro émission d’ici 2040.

Parallèlement à Walmart, un certain nombre d’autres entreprises ont également annoncé leurs propres réseaux de recharge de véhicules électriques à l’échelle nationale au cours de l’année écoulée. Cela inclut 7-Eleven, BP, DC-America, Ikea et Starbucks, dont certains se sont associés à Electrify America et ChargePoint pour s’occuper de la logistique.

Les véhicules électriques sont devenus de plus en plus populaires aux États-Unis au cours des dernières années. Tesla est de loin le premier fabricant de véhicules électriques du pays, son modèle Y étant parmi les voitures les plus vendues dans tous les segments. La société a annoncé des livraisons record au premier trimestre 2023, aidée en grande partie par les récentes baisses de prix. L’année dernière, les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont augmenté de 65 %, alors même que les ventes totales de véhicules ont chuté de 8 %.

Le gouvernement fédéral a également offert plusieurs incitatifs aux acheteurs de véhicules électriques pour les aider à passer aux voitures à faibles émissions. Un exemple notable est le crédit d’impôt de 7 500 $ sur plusieurs modèles de VE, ainsi que les 5 milliards de dollars de financement fédéral destinés à un réseau national de recharge de VE.

