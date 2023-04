L’iPod Nano revient sous le nom de tout nouvel Apple AirPods !

Apple joue avec un étui AirPods potentiellement repensé qui sera livré avec un écran tactile interactif. Selon le brevet récemment apparu, le boîtier donnerait aux auditeurs accès à différentes applications connectées aux AirPods d’Apple. Et d’après ce que le brevet met en valeur, il pourrait très bien faire revivre Apple iPod d’entre les morts !

Maintenant, le brevet qui est sur le devant de la scène n’est pas nouveau. En fait, Apple a déposé ce brevet AirPods en 2021 ! Comme l’a écrit Apple, il existe un besoin pour un étui pour écouteurs sans fil qui permettra aux utilisateurs de contrôler l’audio et d’offrir aux utilisateurs une toute nouvelle expérience AirPods. Quel que soit le cas, les AirPods sous leur forme finale seront sûrement passionnants !

Regardez de plus près le brevet Apple AirPods

Même si le design peut vous sembler nouveau, d’autres concurrents de casques l’ont déjà exploré. Par exemple, JBL, qui appartient à Samsung, a présenté un design très similaire lors du dernier CES. Nommés JBL Tour Pro 2, les écouteurs sont livrés avec un écran sur le boîtier, assez similaire à ce que montre le brevet Apple AirPods.

Cependant, JBL Tour Pro 2 n’est pas encore arrivé sur le marché. JBL peaufine toujours le design et prévoit de le lancer plus tard ce printemps. Et quand il sortira, ce seront les nouveaux écouteurs phares de la société et redéfiniront la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur étui pour écouteurs. Ce dernier cas représentera ce brevet d’Apple AirPods.

Mais quelles fonctionnalités Apple pourrait-elle intégrer dans le tout nouveau modèle d’AirPods ? D’après ce que montre le brevet, vous aurez le contrôle de la musique, la lecture vidéo, un accès rapide aux paramètres des AirPods, et bien d’autres. En bref, ce sera comme un iPod mini mais avec des fonctionnalités remaniées.

Cela dit, on ne sait toujours pas si les AirPod avec cet écran interactif deviendront réellement une chose. Il pourrait s’agir simplement d’une conception sur papier, ce qui est essentiellement le cas pour la plupart des brevets Apple.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine