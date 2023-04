Les smartphones Android pourront bientôt être localisés même éteints

Google développerait une nouvelle fonctionnalité pour Find My Device qui vous permettra de localiser votre téléphone Pixel manquant même s’il est éteint. Selon le pronostiqueur Kuba Wojciechowski, la fonctionnalité peut être appelée « Pixel Power-off Finder ». Essentiellement, la fonctionnalité fonctionne en gardant le Bluetooth sur votre appareil activé à tout moment. Même lorsque votre téléphone n’est pas allumé. Ceci est similaire au fonctionnement des iPhones d’Apple.

Même éteints, les smartphones Android auront bientôt la possibilité d’être suivis

Le code source d’Android 14 inscrit au programme d’accès anticipé comprend une nouvelle couche d’abstraction matérielle. C’est ce qu’on appelle hardware.google.bluetooth.power_off_finder qui ferait que la magie opère. Cependant, la fonctionnalité peut nécessiter une prise en charge matérielle. Il n’est pas tout à fait clair si les appareils Android existants sur le marché peuvent prendre en charge cette fonctionnalité. Mais nous nous attendons à ce que les futurs appareils, au moins Pixels, soient équipés d’un matériel capable de le gérer.

Google travaille sur la prochaine génération de Find My Device depuis plus d’un an maintenant. Le service peut créer un réseau de suivi d’appareils Android similaires à ceux d’Apple. Ce réseau vous permettrait de localiser l’emplacement d’un téléphone perdu en profitant des plus de 3 milliards d’appareils Android situés dans le monde.

Google a tease l’arrivée du réseau en décembre et a commencé à déployer une bascule « Store recent location » pour Find My Device en janvier. Cette bascule vous permettrait d’accepter de partager votre position avec Google. La fonction inviterait votre téléphone à partager son emplacement chaque fois que la batterie descendait en dessous d’un certain niveau. Cela vous donne une longueur d’avance si votre téléphone tombe en panne avant que vous ne réalisiez qu’il est manquant.

Il n’y a pas eu de mot de Google sur quand ou si cette nouvelle fonctionnalité de suivi sera disponible. Cependant, nous en apprendrons peut-être plus lors du prochain événement Google I/O.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine