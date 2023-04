Asus ROG Ally : (Pas) un vrai concurrent de Steam Deck

À peine une semaine au cours de laquelle une entreprise relativement inconnue – principalement d’Extrême-Orient – annonce un supposé Steam Deck Killer. La console de jeu PC portable de Valve a établi la référence dans l’industrie et se vend bien. Il n’y a pas de véritable concurrence – jusqu’à présent. Parce qu’il vient maintenant d’une source bien connue : le poids lourd de l’industrie Asus envoie le ROG Ally dans la course, et au moins sur le papier, il est à égalité avec le Steam Deck – sinon supérieur.

Matériel plus solide…

La fiche technique pense que l’Asus ROG Ally a un avantage sur le Steam Deck. Un écran Full HD de sept pouces au format 16: 9 avec une lecture à 120 Hz et une luminosité de 500 nits est techniquement nettement supérieur au produit Valve.

Ceci s’applique également à la technologie informatique intégrée. Parce que si vous critiquez un peu le matériel de Valve, c’est la technologie de processeur choisie de manière plutôt conservatrice dans le Steam Deck.

En lock-out mais avec Asus ROG Ally prêt, voilà à quoi ressemble une personne heureuse. (Photo : Asus)

Bien qu’Asus utilise également un processeur AMD, il est basé sur la quatrième génération Zen et utilise RDNA 3 comme unité graphique. L’essentiel est que l’unité de calcul ne soit pas seulement plus rapide, mais aussi plus économe en énergie.

Asus garde toujours un profil bas en ce qui concerne l’équipement de stockage, mais en plus d’un périphérique de stockage intégré, il utilise également un slot microSD pour emballer plus de jeux sur le ROG Ally.

Asus ROG allié Pont Vapeur Valve Affichage : 7 pouces, 1 920 x 1 080 pixels, 120 Hz, 500 nits Affichage : 7 pouces, 1 280 x 800 pixels, 60 Hz, 400 nits Processeur : AMDZen 4 + RDNA 3 Processeur : AMD Zen 2 + RDNA 2 Mémoire : pas encore connue Mémoire : 16 Go LDDR5 Stockage de masse : pas encore connu Stockage de masse : 64 Go à 512 Go Extension mémoire : carte microSD Extension mémoire : carte microSD Connexions : jack 3,5 mm pour casque, USB-C, connexion PCIe pour carte graphique externe Connectique : USB-C avec DisplayPort, jack 3,5 mm pour casque Dimensions : 280*113*39mm Dimensions : 298*117*49mm Poids : 608 grammes Poids : 669 grammes Prix ​​: pas encore connu Prix ​​: à partir de 420 euros environ

… fonctionnement standardisé du contrôleur …

Si vous voulez accuser l’Asus ROG Ally de quelque chose, c’est que le design est basé sur les conventions habituelles.

Vous pouvez utiliser l’Asus ROG Ally en déplacement – ou le connecter au téléviseur et au moniteur via un câble. (Photo/s : Asus)

Deux sticks analogiques, un pavé de commande numérique et quatre boutons d’action ABXY ornent le devant avec une équipe de quatre boutons de menu. Six boutons d’épaule complètent les commandes. Il ne semble pas y avoir d’écran tactile.

Une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs filaires est disponible, ainsi que des ports USB et une sortie vidéo afin que l’Asus ROG Ally puisse également être utilisé sur la télévision pour le canapé-coop. Une connexion eGPU pour les cartes graphiques externes a également été intégrée.

Sur la photo : une carte graphique externe pour l’Asus ROG Ally. (Photo : Asus)

Les ingénieurs d’Asus enferment tous ces composants matériels dans un boîtier plus compact que celui du Valve Steam Deck. Et l’Asus ROG Ally devrait également être un peu plus léger.

… et pas de système d’exploitation personnalisé

Matériel plus solide, dimensions plus compactes, poids réduit. Donc l’Asus ROG Ally devrait essuyer le sol avec le Steam Deck, non ?

Eh bien, ce n’est pas si facile. Car bien que Valve s’appuie sur du matériel plus faible (et donc moins cher), il a un avantage sur la concurrence : il s’appuie sur le système d’exploitation basé sur Linux Steam OS incluant la superstructure Proton, de sorte que les jeux Windows tournent nativement sur le Steam Deck. Il existe un profil de configuration stocké pour le matériel Valve pour chaque titre Steam.

L’Asus ROG Ally fonctionne sous Windows 11 avec un lanceur personnalisé. (Photo : Asus)

Ici et là, les joueurs doivent accepter des compromis graphiques mineurs – mais l’essentiel est que la communauté obtienne un appareil mobile compatible avec presque tous les jeux Steam.

Asus, en revanche, s’appuie sur un vrai Windows 11 et ne remplace que le launcher. Vous pouvez lancer Steam, Epic, GOG ou Uplay via l’application de jeu préinstallée. Asus n’a pas encore annoncé d’autres interventions. Le système Microsoft, qui est assez gourmand en mémoire par rapport à Steam OS, pourrait permettre un plus grand choix de lanceurs et de jeux, mais limite la durée de vie de la batterie et devrait limiter le potentiel matériel brut.

S’il y a une communauté assez grande pour Asus ROG Ally, ils pourraient écrire leurs propres guides de peaufinage pour les jeux. Vous ne devriez pas vous attendre à un support logiciel à long terme de la part d’Asus.

Mais si Asus proposait un système d’exploitation plus personnalisé et promettait également un support à long terme et un prix attractif, le ROG Ally serait le premier concurrent de Steam Deck à prendre au sérieux.

Jusqu’à présent, aucune autre société que Valve n’a réussi à vendre un nombre similaire d’appareils dans la classe des PC portables. Que ce soit Logitech G Cloud, divers appareils Aya Neo ou la calculatrice GPD d’Asie. Et malgré le concept similaire, la Nintendo Switch est de toute façon hors compétition. Cela donne certainement à Asus une chance de couper à Valve une part du gâteau.

L’Asus ROG Ally devrait sortir en 2023. La société n’a pas encore annoncé de prix de vente.

