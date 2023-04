Le PDG d’Apple, Tim Cook, fera personnellement pression pour les iPhones Made In India

En vérité, Apple veut vraiment booster la production d’iPhone en Inde, une tendance qui est également vitale. Selon des personnes ayant accès aux informations internes, le PDG d’Apple, Tim Cook, pourrait se rendre en Inde ce mois-ci pour ouvrir la première usine physique d’Apple en Inde. Il rencontrera également le gouvernement indien. responsables pour discuter des mesures prévues concernant la croissance de la production et les exportations. Selon Bloomberg, Apple ouvrira bientôt sa première présence officielle au détail en Inde. La société a dévoilé une large image du store mercredi, mais elle n’a pas précisé quand il ouvrirait.

Selon l’article, Apple a l’intention d’expédier directement depuis l’Inde avec le lancement de la série iPhone 15. Cela dénote la croissance progressive de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Bien qu’Apple n’ait reçu qu’un petit nombre de commandes pour l’iPhone 15 fabriqué en Inde, les avis sur la qualité ont été largement positifs. Il a le courage de faire la première livraison à cause de cela. Le pourcentage de marchandises augmentera avec une augmentation du taux de rendement.

L’Inde est prête à produire de nouveaux iPhones

Selon des informations, des fournisseurs comme Jabil ont déjà commencé à produire le boîtier de l’iPhone 15 en Inde. L’Apple Pencil, un stylet, va être produit par Jabil, qui fabrique déjà des boîtiers AirPods. Cependant, la Chine continuera à produire l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max.

Alors que le gouvernement indien pousse les marques de téléphones mobiles à déplacer davantage de production vers l’Inde, Foxconn, Wistron et Pegatron y ont fait d’énormes investissements. Plus tôt, Piyush Goyal, ministre indien du commerce et de l’industrie, avait déclaré qu’Apple souhaitait produire 25 % de ses iPhones en Inde.

Une chose est sûre, Apple veut étendre sa production d’iPhone depuis la Chine. Cependant, le processus pour y parvenir n’est pas aussi simple qu’il y paraît sur le papier. L’entreprise doit examiner de près sa chaîne d’approvisionnement et l’accès aux pièces. Cela s’ajoute à d’autres chemins complexes que l’entreprise devra suivre. En d’autres termes, les iPhones Made In India arrivent, mais cela n’arrivera peut-être pas aussi tôt que nous le souhaitons. Cela peut prendre un certain temps car ces mouvements sont généralement très lents.

