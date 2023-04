Les difficultés économiques amènent IDC à réduire ses prévisions de dépenses informatiques mondiales pour le cinquième mois consécutif

En bref : L’International Data Corporation (IDC) a, pour le cinquième mois consécutif, abaissé ses prévisions 2023 pour les dépenses informatiques mondiales. Cette décision intervient alors que l’économie continue de ressentir les répercussions de la hausse de l’inflation, des taux d’intérêt élevés, de la faible confiance des consommateurs et des pertes d’emplois.

Les nouvelles prévisions mensuelles d’IDC concernant la croissance des dépenses informatiques dans le monde ont été tests à la baisse à 4,4 %, à 3 250 milliards de dollars. C’est en baisse par rapport aux prévisions de 4,5 % du mois précédent et une baisse significative par rapport à la croissance de 6 % prévue par IDC en octobre 2022.

« Depuis le quatrième trimestre de l’année dernière, nous avons constaté des signes clairs et mesurables d’un recul modéré dans certains domaines des dépenses informatiques », a déclaré Stephen Minton, vice-président du groupe de recherche Data & Analytics d’IDC. « Les dépenses technologiques restent résilientes par rapport aux ralentissements économiques historiques et à d’autres types de dépenses des entreprises, mais la hausse des taux d’intérêt a désormais un impact sur les dépenses en capital. »

IDC a réduit ses attentes pour certaines catégories de hardware supplémentaires, notamment les serveurs, les appareils portables et les périphériques, depuis le mois dernier. Il a également réduit les prévisions d’investissements en infrastructure sur site par les acheteurs d’entreprise, bien qu’un domaine qui ait résisté à la tempête soit les déploiements de cloud et de fournisseurs de services.

« L’impact le plus significatif reste concentré sur les marchés de consommation, les dépenses informatiques des consommateurs prévoyant désormais une baisse de 2 % cette année », a déclaré Minton. « Ce sera une deuxième année consécutive de baisse des dépenses technologiques des consommateurs, un énorme changement de fortune par rapport à une croissance de la consommation de 18 % en 2021. D’un autre côté, la demande des entreprises pour le cloud et la transformation numérique reste forte malgré les vents contraires économiques. »

Les prévisions du Worldwide Black Book d’IDC, son analyse mensuelle de l’état et de la croissance projetée de l’industrie mondiale des TIC dans 86 zones géographiques, montrent que les dépenses informatiques directes devraient augmenter de 6,4 % au total en 2023, mais que les dépenses indirectes via les fournisseurs de canaux augmenteront d’à peine 2,5 %, car le resserrement du crédit affecte les petites entreprises et les consommateurs.

Les dépenses des entreprises et des consommateurs en technologie se sont effondrées depuis le début de l’année dernière. L’industrie du jeu sur PC a connu une excellente année 2021, avec des revenus en croissance de 25 % pour atteindre plus de 5,74 milliards de dollars. Mais l’économie s’est détériorée en 2022, provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le marché des PC et des tablettes, des moniteurs de jeu, des Chromebooks, des cartes graphiques de bureau, des disques durs, des cartes mères et même des smartphones a connu une forte baisse des ventes en glissement annuel l’année dernière – certains fabricants de PC ont dû réduire leurs prix en conséquence.

Avec de nombreuses entreprises qui suppriment des emplois en raison de leur surembauche pendant la pandémie, les gens hésitent à faire des achats importants lorsque les produits essentiels comme la nourriture et les services publics deviennent plus chers, et les prévisions pessimistes d’IDC, les perspectives économiques à court terme ne semblent pas roses.

