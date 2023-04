Premier cas d’encéphalite à tiques au Royaume-Uni : qu’est-ce que c’est, quels sont les symptômes et comment le traiter

L’UKHSA a annoncé le premier cas d’encéphalite à tiques au Royaume-Uni. La maladie virale, transmise par la piqûre d’arthropodes, est également présente en France. Quels sont les symptômes et comment les traiter.

La tique Ixodes ricinus, une des espèces pouvant transmettre le virus responsable de l’encéphalite. Crédit : James Lindsey/wikipédia

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a annoncé le premier cas confirmé d’encéphalite à tiques à l’échelle nationale. C’est un diagnostic enregistré en 2022 dans le grand comté du Yorkshire, situé au nord de l’Angleterre. À ce jour, seuls trois cas probables de cette maladie ont été signalés au Royaume-Uni, même si, comme le précise l’UKHSA, les conditions pour son identification étaient réunies depuis longtemps. L’encéphalite à tiques ou méningo-encéphalite à tiques, également connue sous l’acronyme de TBE (de l’anglais Tick Borne Encephalitis) et sous le nom de méningo-encéphalite printemps-été, est également présente en France. Les premiers cas ont été diagnostiqués dans la province de Belluno (Veneto) en 1994. En environ cinq ans, 35 cas ont été identifiés dans la zone locale, comme l’a précisé l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). La maladie est couramment présente dans certaines régions de Chine, du Japon et de Russie, bien que des foyers importants soient également détectés dans plusieurs pays d’Europe centrale, orientale et septentrionale. Parmi eux figurent l’Allemagne, la Slovénie, l’Autriche, l’Estonie et d’autres. Dans la plupart des cas, la piqûre de tiques infectées par le virus responsable se traduit par une infection asymptomatique ou légèrement symptomatique, cependant dans certains cas elle peut conduire à l’apparition d’une méningite/encéphalite potentiellement mortelle. Voici ce que nous savons.

Qu’est-ce que la méningo-encéphalite à tiques

Comme le précise l’ISS, la méningo-encéphalite à tiques est une maladie virale aiguë du système nerveux central, causée par un virus à ARN (un arborvirus) appartenant au genre Flavivirus. La maladie peut se développer suite à la piqûre d’une tique infectée par l’agent pathogène, mais certains cas ont également été diagnostiqués après avoir bu du lait non pasteurisé. Les tiques principalement responsables de l’infection sont celles du genre Ixodes, notamment les espèces Ixodes ricinus et Ixodes persulcatus, qui « fonctionnent à la fois comme vecteurs et comme réservoirs ». Cependant, les espèces du genre Dermacentor et Haemaphysalis sont également capables de transmettre l’infection virale. Le virus responsable peut être transmis à divers animaux domestiques et sauvages, tels que les chèvres, les moutons, les rongeurs et les chevreuils, qui agissent comme des réservoirs capables d’infecter de nouvelles tiques et de propager l’agent pathogène.

Quels sont les symptômes de l’encéphalite à tiques

L’ISS explique que dans la plupart des cas (70%) la piqûre d’une tique porteuse du virus provoque une infection asymptomatique ou avec des « troubles légers ». En cas d’apparition de symptômes (dans les 30% restants), la période d’incubation – c’est-à-dire le temps entre la morsure et la manifestation clinique – varie de 3 jours à environ 1 mois. Les symptômes courants incluent une forte fièvre; mal de gorge; mauvais mal de tête; épuisement; myalgies (douleurs musculaires) et douleurs articulaires. Ils disparaissent généralement en quelques jours sans séquelles. Chez 10 à 20 % des patients symptomatiques, cependant, le virus parvient à se propager dans les méninges et/ou le cerveau, entraînant une encéphalite/méningo-encéphalite à tiques. Les conséquences incluent la fièvre; convulsions; difficulté à parler; paralysie; troubles gastro-intestinaux (nausées et vomissements); confusion; photophobie et plus encore. Troubles de la mémoire et de la parole possibles, fatigue et autres conditions. Dans les cas graves, cette maladie peut même entraîner la mort du patient. La gravité augmente généralement avec l’âge. Les manuels MSD pour les professionnels de la santé qui font autorité expliquent que « l’incidence est la plus élevée et la gravité de la maladie est la plus élevée chez les personnes de 50 ans et plus ».

Comment traiter l’encéphalite à tiques

Une fois l’encéphalite à tiques diagnostiquée, grâce à la détection d’anticorps spécifiques (tests sérologiques) et du virus responsable dans des échantillons biologiques, le seul traitement disponible est la prise en charge symptomatique. En fait, il n’y a pas de remède contre l’infection, tout comme pour la dengue – causée par un virus similaire – et d’autres maladies infectieuses similaires. Les médicaments recommandés comprennent les anti-inflammatoires tels que les corticostéroïdes, sur la base de l’évaluation du médecin traitant. Dans les cas les plus graves, une assistance respiratoire avec ventilation mécanique (masque, casques CPAP, intubation) peut être proposée.

