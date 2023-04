Microsoft corrige des problèmes audio sur le Surface Laptop 3

Le Surface Laptop 3 est l’un des ordinateurs portables les plus populaires de Microsoft. Il combine un design élégant, des performances puissantes et un écran tactile de haute qualité. Cependant, certains utilisateurs ont signalé des problèmes audio avec cet appareil. Surtout après la mise à jour de Windows ou des pilotes.

Pour résoudre ces problèmes, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour du micrologiciel pour le Surface Laptop 3 avec des processeurs Intel. Cette mise à jour est disponible pour toutes les variantes 13 pouces de l’ordinateur portable. Vise à améliorer la stabilité et les performances audio, ainsi qu’à résoudre certains problèmes de sécurité.

Quoi de neuf avec la mise à jour du micrologiciel d’avril 2023 pour Surface Laptop 3 (Intel) ?

Selon la page de support officielle de Microsoft, la mise à jour du micrologiciel d’avril 2023 pour le Surface Laptop 3 (Intel) offre les améliorations suivantes :

Résout les problèmes audio qui peuvent survenir après une mise à jour du système d’exploitation Windows ou du pilote.

Améliore les performances audio et la stabilité de l’appareil.

Traite les mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

La mise à jour inclut les pilotes suivants :

Intel Corporation – Système – 1.00.2283.0 Vérification de la détection – Périphériques système

Intel® Corporation – Système – 10.24.0.7927 Contrôleur audio Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) – Périphériques système

Intel® Corporation – Système – 10.24.0.7927 Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) OED – Périphériques système

Realtek Semiconductor Corp. – Média – 6.0.9249.2 Realtek High Definition Audio (SST) – Contrôleurs audio, vidéo et de jeu

Realtek Semiconductor Corp. – Extension – 6.1.0.16 Extension de périphérique Realtek

Realtek Semiconductor Corp. – Composant logiciel – ​​11.0.6000.92 Application de support matériel Realtek – Composants logiciels

Realtek Semiconductor Corp. – Extension – 10.24.245.001 Extension de périphérique Realtek

Surface – Système – 6.201.139.0 Surface Integration Service Device – Périphériques système

Pour obtenir la mise à jour, les utilisateurs peuvent accéder à Windows Update ou la télécharger manuellement à partir du site Web de Microsoft.

La mise à jour est compatible avec les configurations suivantes :

Surface Laptop 3 de 13 pouces avec processeurs Intel

Windows 10 version 20H1 ou ultérieure

Windows 11 version 21H2 ou ultérieure

Il est important de se rappeler que les mises à jour du micrologiciel Surface ne peuvent pas être désinstallées ou annulées. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde des données importantes avant de les installer.

Microsoft déclare qu’il n’y a aucun problème connu avec cette mise à jour. Et le support pour Surface Laptop 3 fonctionnera jusqu’au 30 juillet 2024. Avec cette nouvelle mise à jour, Microsoft démontre son engagement envers la qualité et la satisfaction client. Offrir des solutions rapides et efficaces aux éventuels problèmes pouvant survenir avec vos appareils.

