Comment ajouter un nouvel utilisateur dans Windows 11 [All Méthodes]

Windows 11 est l’un des systèmes d’exploitation les plus riches en fonctionnalités créés par Microsoft. Bien sûr, il faut encore du temps pour conquérir la part de marché de Windows 10. Selon qui utilise votre PC ou votre ordinateur portable, vous pouvez facilement ajouter un ou plusieurs comptes à votre PC Windows 11. Que vous souhaitiez créer un compte local ou administrateur déterminera à nouveau comment vous devez procéder.

Donc, si vous êtes complètement nouveau sur Windows 11 ou si vous souhaitez partager l’ordinateur avec une autre personne ou un membre de la famille, voici un guide étape par étape sur l’ajout d’un autre utilisateur sur un PC Windows 11. L’un des avantages de l’ajout d’un nouveau compte d’utilisateur sur Windows 11 est qu’il existe de nombreuses façons d’ajouter un nouveau compte.

Mais, avant de parler des différentes façons d’ajouter un nouveau compte d’utilisateur dans Windows 11. Examinons le type de comptes que vous pouvez choisir dans Windows 11.

Types de comptes d’utilisateurs Windows dans Windows 11

Windows 11 vous offre la possibilité de choisir entre deux types de compte. Vous pouvez choisir d’utiliser un compte local ou vous pouvez choisir un compte administrateur.

Un compte local sur Windows 11 est un simple compte d’utilisateur qui vous permet de tout faire, sauf de modifier certains paramètres, d’installer des programmes et de ne pas pouvoir tout modifier.

Ces types de comptes sont bons, en particulier pour les personnes qui peuvent être des enfants, des personnes âgées ou des personnes qui ne savent pas grand-chose sur l’utilisation d’un PC Windows. Pour effectuer des installations ou des modifications importantes sur votre PC avec un compte local, vous devrez entrer un mot de passe qui a été défini par le compte administrateur sur le PC Windows.

Un compte d’utilisateur administratif est similaire à un compte local, mais vous obtenez tous les accès et privilèges pour apporter des modifications, installer ou supprimer des programmes et des comptes d’utilisateurs, et également pouvoir ajuster les paramètres d’un compte local. Vous pouvez également supprimer facilement un compte d’utilisateur local de votre PC Windows.

Comment ajouter un nouvel utilisateur au PC Windows 11

Saviez-vous qu’il existe plusieurs façons de créer ou d’ajouter un nouveau compte utilisateur sur votre PC Windows 11 ? Vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le mieux pour ajouter un nouvel utilisateur à votre PC Windows 11.

Commençons.

Ajouter un compte utilisateur via l’application Paramètres

Il s’agit de la première et de la plus courante méthode pour ajouter un utilisateur à votre PC Windows. Cette méthode vous permet de choisir entre la configuration d’un compte local ou d’un compte administratif.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre PC Windows 11. Cliquez sur Compte dans le menu de la barre latérale. Choisissez l’option Autres utilisateurs sur le côté droit. Maintenant, cliquez sur le bouton qui dit Ajouter un compte. Une fenêtre contextuelle apparaîtra maintenant. Si vous souhaitez créer un compte administrateur, vous pouvez choisir de vous inscrire ou de vous connecter avec un compte Microsoft. Sinon, vous pouvez cliquer sur Je n’ai pas les informations de connexion de cette personne. Cela vous permet de créer immédiatement un compte local pour l’utilisateur Une fois que vous avez sélectionné le type de compte, vous pouvez maintenant entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe. Le mot de passe sera obligatoire avec le compte administrateur. Pour un compte local, ce n’est pas obligatoire.

Ajouter un nouveau compte scolaire ou professionnel

Si vous êtes quelqu’un qui utilise un PC Windows 11 lié à votre école ou à votre organisation de travail, vous pouvez facilement ajouter un nouveau compte d’utilisateur Microsoft à ces PC Windows 11. Voici les étapes.

Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur l’icône de l’application Paramètres. Cliquez sur l’option Comptes dans le menu de la barre latérale à gauche. Avec la page Comptes ouverte, faites défiler vers le bas et cliquez sur Accéder au travail ou à l’école. En haut, vous devriez voir un compte Ajouter un compte professionnel ou scolaire. Cliquez sur le bouton qui dit Connecter. Ici, vous pourrez ajouter les détails de votre nouveau compte professionnel ou scolaire ou simplement vous connecter avec les bons détails de compte.

Ajouter un compte utilisateur via Netplwiz

Cette méthode vous amène directement à la fenêtre Compte d’utilisateur où vous pouvez facilement ajouter un nouvel utilisateur en quelques secondes. Voici comment vous pouvez commencer.

Ouvrez la commande Windows Exécuter en appuyant sur les touches Windows et R. Maintenant, entrez dans netplwiz et appuyez sur la touche Entrée. La fenêtre Comptes d’utilisateurs apparaîtra maintenant sur votre écran.

Cliquez sur le bouton qui dit Ajouter. Vous pouvez désormais choisir entre la configuration d’un compte local ou d’un compte utilisateur Microsoft.

Ajouter un compte local via Windows PowerShell

Vous pouvez utiliser des lignes de commande dans Windows pour créer un compte d’utilisateur local. Cela peut être fait en utilisant Windows PowerShell, Windows Terminal ou même l’invite de commande. Les étapes sont les mêmes quel que soit le programme de ligne de commande que vous utilisez pour créer un compte local.

Ouvrez le programme en ligne de commande de votre choix. Mais assurez-vous de l’exécuter en tant qu’administrateur. Maintenant, tapez la commande suivante : net user Nom d’utilisateur Mot de passe. Remplacez le nom d’utilisateur par le nom du compte de l’utilisateur et le mot de passe par un mot de passe pour le compte de l’utilisateur. Appuyez sur la touche Entrée et un nouveau compte d’utilisateur local sera créé sur votre PC Windows 11.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement configurer un nouveau compte d’utilisateur, qu’il soit local ou administratif sur votre PC Windows 11. Vous pouvez également choisir de configurer un nouveau compte utilisateur lorsque vous installez ou configurez Windows 11 sur votre PC pour la première fois. Il existe une option pour commencer tout de suite avec un compte Microsoft ou simplement pour aller de l’avant avec un compte local dès le départ.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les déposer ci-dessous.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.