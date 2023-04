Fermé Genesis Market, le site où nos données personnelles étaient vendues pour un dollar

Grâce à l’opération Cookie Monster, les forces de l’ordre coordonnées à l’échelle mondiale ont réussi à bloquer le marché illégal organisé par les cybercriminels.

Le marché de Genesis était un terrain de jeu pour les cybercriminels. Maintenant que c’est fini, un raid coordonné à l’échelle mondiale par les forces de l’ordre a fermé les portes du marché criminel le plus achalandé du Web. Vous pourriez acheter des adresses IP, des empreintes digitales, des informations personnelles, celles qui sont ensuite utilisées pour accéder aux comptes bancaires et commerciaux. Tout cela pour moins de 1 $.

« Pendant trop longtemps, des criminels ont volé des informations d’identification à des innocents », a déclaré à la BBC Robert Jones, directeur général du National Economic Crime Center de la NCA. « Maintenant, nous voulons que les criminels aient peur parce que nous avons leurs références, et ils devraient », a-t-il ajouté.

Le raid « Opération Cookie Monster »

Genesis Market a été désactivé grâce au raid « Operation Cookie Monster » qui est le résultat d’efforts coordonnés des forces de l’ordre qui ont organisé à l’échelle mondialeet en effet 17 pays étaient concernés. 200 perquisitions ont été effectuées dans le monde et 120 personnes ont été arrêtées. En Italie, 37 perquisitions ont été effectuées par la police postale.

L’opération a été menée par le FBI aux États-Unis et la police nationale néerlandaise, en collaboration avec la NCA au Royaume-Uni, la police fédérale australienne et Europol et Eurojust, en Italie, le parquet de Rome a géré et dirigé l’enquête. Grâce à l’effort collectif qui commence aujourd’hui, toute personne qui tentera d’accéder au site Genesis lira : « Opération Cookie Monster. Ce site Web a été piraté ». La NCA a également déclaré avoir arrêté 19 suspects au Royaume-Uni, dont deux hommes âgés de 34 et 36 ans.

« En 2021, plus de 20 000 nouveaux bots ont été ajoutés au site par mois », a déclaré Cyril Noel-Tagoe, chercheur principal de la société de gestion de bots et de cybersécurité Netacea, à Tech Crunch. « Le marché était temporairement en baisse à la mi-2022, cependant, en mars 2023, le nombre de bots disponibles à la vente était passé à plus de 450 000. »

À l’intérieur du marché Genesis

Genesis Market ne fonctionnait pas seulement sur le Web sombre, il était également accessible à l’aide de navigateurs Web normaux, mais uniquement sur invitation. Il a été lancé en 2017 et est depuis devenu une passerelle vers la fraude en ligne. Empreintes digitales, mots de passe, adresse IP, localisation, historique. Toutes les informations en or pour les criminels qui tentent d’accéder aux adresses e-mail, comptes bancaires, réseaux sociaux, comptes Amazon et Airbnb.

« Après la saisie du marché de Genesis, nous nous attendons à voir un exode de vendeurs et de clients vers des marchés concurrents », a déclaré Noel-Tagoe. « Il existe de nombreux autres marchés illicites qui vendent des disques et des informations d’identification, mais pas à l’échelle du marché Genesis. Alternativement, si un noyau important d’administrateurs de Genesis Market échappe aux forces de l’ordre, ils peuvent se séparer et créer une nouvelle version du site.

