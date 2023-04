Windows 10 continue de dominer le marché des systèmes d’exploitation de bureau

Les systèmes d’exploitation de bureau sont les logiciels qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec leurs ordinateurs et d’exécuter des applications. Il existe différentes options sur le marché telles que Windows, macOS, Linux ou Chrome OS, mais laquelle est la plus populaire parmi les utilisateurs ?

Selon les données de StatCounter, une entreprise qui mesure le trafic Web et les tendances d’utilisation, Windows 10 est le système d’exploitation de bureau le plus utilisé au monde, avec une part de marché de 73,48 % en mars 2023. Ces données représentent une légère augmentation par rapport à le mois précédent, quand il avait 73,31%, mais il est toujours beaucoup plus élevé que le reste des concurrents.

Windows 11 continue d’augmenter, quoique lentement

Le deuxième système d’exploitation de bureau le plus utilisé est Windows 11, la dernière version publiée par Microsoft en octobre 2022. Malgré les exigences matérielles, Windows 11 a déjà atteint 20,95 % de part de marché en mars 2023, ce qui représente une augmentation de 1 % par rapport au précédent. mois. Cela indique que certains utilisateurs mettent encore à jour leurs ordinateurs ou en achètent de nouveaux avec Windows 11 préinstallé.

La troisième place est occupée par Windows 7, un système d’exploitation qui a cessé de recevoir le support officiel de Microsoft en janvier 2020. Malgré cela, il y a encore 3,73 % d’utilisateurs qui l’utilisent sur leurs ordinateurs, ce qui indique un risque pour votre sécurité et vos performances.

Si nous comparons Windows à d’autres systèmes d’exploitation de bureau, il continue de dominer avec 69,4 %. Il est suivi par macOS avec 17,21 %, Linux avec 2,85 % et Chrome OS avec 3,23 %.

Les données de StatCounter sont basées sur l’analyse du trafic Web généré par plus de deux millions de sites Web dans le monde. Par conséquent, ils ne reflètent pas nécessairement le nombre exact d’appareils installés avec chaque système d’exploitation, mais leur utilisation relative sur Internet. Même ainsi, ils sont une référence valable pour connaître les tendances et les préférences du marché.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :