Remix Special Edition : la nouvelle manette Xbox qui prend soin de la planète

À l’occasion du Jour de la Terre, célébré le 22 avril, Xbox a lancé une manette spéciale qui se distingue par son engagement envers la durabilité. Il s’agit de la télécommande Remix Special Edition, qui utilise des plastiques récupérés, dont un tiers provient de matériaux rebroyés et régénérés.

Ces matériaux comprennent des pièces d’anciens contrôleurs Xbox One, qui ont été recyclées mécaniquement en une matière première pouvant être utilisée pour créer de nouveaux contrôleurs. Des résines recyclées provenant d’autres objets tels que des caches de phares de voiture, des bouteilles d’eau ou des CD ont également été incorporées.

Le résultat est un contrôleur au look unique et original, avec des couleurs de terre personnalisées et une texture tourbillonnante qui varie d’une unité à l’autre. Le design s’inspire des paysages naturels et du monde physique qui nous entoure, avec un vert vif rappelant le lichen de la forêt du nord-ouest du Pacifique.

Un contrôleur qui réduit l’utilisation de piles jetables

En plus d’utiliser moins de plastique neuf et de réduire les déchets, le contrôleur Remix Special Edition permet également d’économiser de l’énergie en incluant une batterie rechargeable Xbox. Cette batterie vous permet de jouer sans utiliser de piles jetables et peut être rechargée pendant que vous jouez ou après, même si la console est en mode veille.

La batterie a une autonomie allant jusqu’à 40 heures par charge, ce qui offre un grand confort et une grande durabilité. La manette Remix Special Edition est compatible avec les consoles Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi qu’avec les PC Windows 10/11 et les appareils mobiles Android et iOS via Bluetooth. Le mappage des boutons peut être personnalisé à l’aide de l’application Xbox Accessories.

Le contrôleur Remix Special Edition est disponible en pré-commande dans le monde entier pour 84,99 $ et sera lancé le 18 avril. Avec ce produit, Xbox veut rapprocher les fans de sa vision d’un avenir plus durable pour le monde du jeu.

