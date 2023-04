Microsoft Teams prépare des arrière-plans animés pour rendre les réunions virtuelles plus amusantes et interactives

Microsoft Teams est l’une des plateformes de communication et de collaboration les plus populaires au monde, en particulier dans les entreprises et l’éducation. Avec Teams, les utilisateurs peuvent organiser des réunions virtuelles avec vidéo et audio, partager des documents, discuter, etc. L’une des fonctionnalités les plus amusantes et les plus créatives de Teams est la possibilité de modifier l’arrière-plan de la réunion en une image personnalisée ou un effet de flou. Cela nous permet de paraître plus professionnels, d’éviter les distractions ou simplement d’exprimer sa personnalité ou son humeur.

Que sont les arrière-plans animés dans Teams ?

Cependant, Microsoft ne se contente pas de proposer des arrière-plans statiques pour les réunions Teams, mais travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra d’utiliser des arrière-plans animés. Selon un rapport de MSPowerUser, la société a publié cette fonctionnalité dans la feuille de route Microsoft 365. L’objectif est de créer des arrière-plans animés qui s’adaptent au mouvement et à l’éclairage de l’utilisateur, qui soient réalistes et attrayants.

Les arrière-plans animés des équipes seraient un moyen d’améliorer l’expérience des réunions virtuelles, en les rendant plus dynamiques et interactives. De plus, ils pourraient servir à véhiculer un message, une émotion ou une identité visuelle. Par exemple, un arrière-plan animé avec le logo de l’entreprise, avec un paysage relaxant ou avec une scène amusante pourrait être utilisé.

En attendant, pour changer l’arrière-plan d’une réunion Teams, à la fois avant et pendant celle-ci, il vous suffit de suivre quelques étapes simples :

Ouvrez le centre de contrôle de la réunion et sélectionnez Plus d’actions > Appliquer des effets d’arrière-plan.

Choisissez entre Flou pour brouiller l’arrière-plan, ou sélectionnez une image parmi celles disponibles ou téléchargez la vôtre.

Sélectionnez Aperçu pour voir à quoi ressemblera l’arrière-plan choisi avant de l’appliquer, puis sélectionnez Appliquer.

