La liste Nvidia RTX 4070 Geekbench confirme 5 888 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire

Tourné vers l’avenir : Nvidia a lancé les RTX 4090 et RTX 4080 en septembre dernier, suivis par le RTX 4070 Ti plus tôt cette année. La société devrait maintenant lancer les cartes les plus abordables de la gamme Ada Lovelace dans les mois à venir, en commençant par le RTX 4070 la semaine prochaine, suivi du RTX 4060 Ti et du RTX 4050 plus tard cette année.

Le Nvidia RTX 4070 a fait surface sur Geekbench, confirmant certaines de ses principales caractéristiques. La liste, qui était repéré par le pronostiqueur prolifique @BenchLeaks, révèle que la carte de référence faisait partie d’un système alimenté par le processeur Intel Core i9-13900K avec une carte mère ASRock Z790 Taichi Carrara et exécutant Windows 11 Pro.

La liste confirme 46 multiprocesseurs de streaming, ce qui se traduit par 5 888 cœurs CUDA à 128 cœurs par SM. La carte dispose également apparemment de 12 Go de mémoire 21 Gbps (10,5 GHz), vraisemblablement de la variété GDDR6X. Si les caractéristiques répertoriées s’avèrent exactes, cela rendrait le RTX 4070 similaire au RTX 4070 Ti, qui dispose également de 12 Go de VRAM GDDR6X à 21 Gbit/s.

En termes de résultats de référence, le RTX 4070 a décroché 202 437 points dans le test Geekbench CUDA et 177 594 dans OpenCL, soit environ 25 à 30 % de plus que les scores accumulés par le RTX 3070. Cependant, les références synthétiques offrent rarement un véritable aperçu de des performances réelles, ce qui indique qu’il reste encore à voir à quel point la nouvelle carte sera plus rapide que son prédécesseur.

[GB5 GPU] GPU inconnu

Processeur : Intel Core i9-13900K (24C 32T)

Min/Max/Moy : 4843/5781/5668 MHz

Nom de code : Raptor Lake

ID CPU : B0671 (GenuineIntel)

Carte graphique : GeForce RTX 4070

API : CUDA

Résultat : 202 437, +30,2 % par rapport au RTX 3070

VRAM : 11,99 Gohttps://t.co/5Sfzh6HBaU — Benchleaks (@BenchLeaks) 4 avril 2023

Une autre chose à noter ici est que les tests ont été effectués avec l’ancien Geekbench 5 plutôt qu’avec Geekbench 6, ce qui est une autre raison pour laquelle les scores doivent être pris avec des pincettes pour l’instant. Espérons que nous obtiendrons bientôt les références de performances réelles, ce qui devrait nous aider à mieux comparer la carte avec des offres similaires d’AMD.

La liste Geekbench n’a pas révélé d’autres détails sur le RTX 4070, mais nous savons qu’il devrait être lancé le 13 avril à 599 $. Si le prix annoncé se maintient, cela le rendrait 200 $ moins cher que le 799 $ 4070 Ti.

Après le lancement du RTX 4070 ce mois-ci, Nvidia devrait sortir le RTX 4060 Ti et le RTX 4050 plus tard cette année. Selon une récente fuite, le premier pourrait faire ses débuts d’ici la fin mai, tandis que le second pourrait chuter en juin.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :