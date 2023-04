Biden dit qu’il "ça reste à voir" si l’IA est dangereuse

Qu’est-ce qui vient de se passer? De nombreux acteurs de l’industrie technologique ont exprimé leur opinion sur l’IA. Maintenant, le président Joe Biden a donné son point de vue sur le sujet. POTUS a déclaré qu’il reste à voir si l’intelligence artificielle est dangereuse et que les entreprises ont la responsabilité de s’assurer que leurs produits d’IA sont sûrs avant d’être rendus publics.

Les IA génératives telles que ChatGPT ont explosé en popularité au cours des derniers mois, suscitant de l’enthousiasme quant à leurs avantages potentiels et des inquiétudes quant à leur utilisation à des fins malveillantes. L’impact qu’ils pourraient avoir sur les emplois est également préoccupant ; un rapport récent affirme que 300 millions de postes à temps plein dans le monde pourraient être affectés par les IA génératives.

Lors d’une réunion avec le Conseil consultatif du président sur la science et la technologie (PCAST), qui comprend des dirigeants de Microsoft et de Google aux côtés d’universitaires, Biden a déclaré que si l’IA pouvait aider à relever certains des plus grands défis de la société, tels que les maladies et le changement climatique, il doit également aborder les risques potentiels qu’il présente pour la société, la sécurité nationale et l’économie.

Cette semaine, l’Italie est devenue le premier pays occidental à interdire ChatGPT pour sa collecte et son traitement de données personnelles à des fins de formation, l’absence de limite d’âge et les réponses factuellement incorrectes occasionnelles. Le chien de garde italien de la protection des données a également cité le bug récent qui a vu les titres des requêtes des utilisateurs exposés. L’Allemagne envisage également une interdiction et les législateurs européens tentent d’introduire de nouvelles règles limitant les produits d’IA à haut risque.

ChatGPT et les IA génératives similaires semblent à l’abri d’une interdiction aux États-Unis pour le moment, bien que Biden ne soit pas convaincu que la technologie est sans risques. Lorsqu’on lui a demandé si l’IA était dangereuse, il a répondu: « Cela reste à voir. Peut-être. »

« Les entreprises technologiques ont la responsabilité, à mon test, de s’assurer que leurs produits sont sûrs avant de les rendre publics », a ajouté Biden.

Les dangers de toute IA sans garanties ont été soulignés à plusieurs reprises. Biden a comparé ce problème aux médias sociaux, qui, selon lui, ont déjà causé des dommages en raison de l’absence de certaines restrictions. « En l’absence de garanties, nous voyons l’impact sur la santé mentale, l’image de soi, les sentiments et le désespoir, en particulier chez les jeunes », a déclaré Biden.

Ailleurs, Biden a réitéré une partie de son discours sur l’état de l’Union, appelant le Congrès à adopter une législation bipartite pour empêcher les géants de la technologie de collecter des données personnelles sur les moins de 18 ans en ligne, interdire la publicité ciblée aux enfants et imposer des limites plus strictes aux données personnelles que les entreprises collectent. .

Bien qu’il ne semble pas que la réunion mènera à des politiques liées à l’IA, Russell Wald, directeur général de la politique et de la société au Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, a déclaré à AP que Biden « prépare le terrain pour un national dialogue sur le sujet en attirant l’attention sur l’IA, dont on a désespérément besoin. »

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :