Au Japon, les distributeurs automatiques vendent désormais aussi de la viande d’ours

Le premier distributeur automatique où l’on peut également acheter de la viande d’ours a été installé dans la préfecture d’Akita, au nord du Japon. Selon les médias locaux, un pèlerinage de touristes pour l’essayer a commencé ces derniers jours.

Jidōhanbaiki, dans les distributeurs automatiques italiens. Quiconque a été au Japon, ou quiconque a vu des heures et des heures de youtubers rapporter leurs voyages au Japon, le sait maintenant. Dans toutes les métropoles du pays, les distributeurs automatiques sont partout. On les trouve aux coins des rues, dans les gares ou encore dans des lieux qui leur sont dédiés. Selon un recensement, il y en a au total quatre millions au Japon. L’intérieur est tout. Des collations évidemment, des gadgets évidemment mais aussi des plats cuisinés, des cartes Pokémon, des cravates, des parapluies et dernièrement de la viande d’ours.

Un distributeur automatique vendant de la viande d’ours en conserve a été installé dans la préfecture d’Akita en novembre dernier. Le prix est de 2 200 yens pour une portion de 250 grammes. Plus ou moins 61 euros le kilo. Pas un peu. Juste pour avoir une proportion, dans un supermarché de Milan on trouve un filet de bœuf (assaisonné de poivre vert) à 30,90 euros le kilo.

Parce qu’il y a de la viande d’ours dans un distributeur

Akita est une préfecture située dans la partie nord du Japon. Le distributeur automatique a été installé près de la gare de Semboku et à partir de là, comme le rapporte le journal Mainichi Shimbun, une sorte de pèlerinage a commencé de la part des clients intéressés à essayer le plat. La viande provient d’une société de chasse locale qui est autorisée à tuer un nombre limité d’ours chaque année.

Les critiques : « Elles sont fondamentales pour l’écosystème »

Ceux qui l’ont essayé ne célèbrent certainement pas le goût de la viande d’ours. Il semble avoir un goût très similaire à d’autres gibiers, comme la venaison. Mais souvent, comme dans le cas du Japon, il devient avant tout une attraction touristique. C’est aussi arrivé en Italie, où la chasse à l’ours est interdite. En novembre 2022, le cas d’un restaurant de Travesio, dans le Frioul-Vénétie Julienne, était devenu célèbre, qui avait commencé à servir de la viande d’ours importée de Slovénie.

Nick Stewart de World Animal Protection a commenté le succès des distributeurs de viande de brousse : « C’est un autre coup dur pour la faune. Les ours sont d’une grande importance pour l’écosystème dans lequel ils vivent. Si nous les protégeons, leur habitat ainsi que les animaux et les plantes qui s’y trouvent en bénéficieront également. C’est de l’exploitation animale devenue folle. Les ours sont des animaux sauvages, pas des aliments prêts à manger. »

