Halo Infinite prépare un nouvel événement gratuit pour début mai

Halo Infinite est l’un des jeux les plus réussis de l’année écoulée, à la fois pour sa campagne acclamée et son mode multijoueur gratuit innovant. Le jeu 343 Industries a reçu plusieurs mises à jour de contenu et événements spéciaux qui ont gardé les joueurs accrochés et satisfaits. Peut-être plus avec le multijoueur qu’avec la campagne. Ce dernier a secoué 343 Industries et déclenché des mouvements internes.

L’un de ces événements était le Fracture: Tenrai Challenge, qui a eu lieu en décembre et janvier, permettant aux joueurs de débloquer des objets cosmétiques inspirés de la culture des samouraïs. Désormais, les fans de Halo Infinite pourront profiter d’une nouvelle opportunité d’obtenir ces prix, puisque l’événement sera à nouveau activé début mai.

– 2 mai 2023 – 15 mai 2023#HaloInfinite pic.twitter.com/Ko4Ga9qQqk — Indice delta ???? (@DeltaIndex_) 4 avril 2023

Un événement avec des récompenses exclusives

Pendant cette période, du 2 mai au 15 mai, les joueurs pourront relever une série de défis hebdomadaires. Pour obtenir des points d’expérience et progresser dans l’événement Battle Pass, qui compte 30 niveaux.

Parmi les récompenses qui peuvent être gagnées figurent des armures, des casques, des visières, des peintures et des accessoires sur le thème de l’événement, ainsi que des emblèmes et des plaques signalétiques. Ces objets sont exclusifs à l’événement et ne peuvent être obtenus d’aucune autre manière, les joueurs intéressés devraient donc en profiter pour les obtenir.

L’événement Fracture n’est qu’un avant-goût de l’engagement de 343 Industries envers Halo Infinite. Que vous continuerez à recevoir des mises à jour et du contenu pendant des mois et des années à venir. Le jeu propose également un mode Forge. Cela permet aux utilisateurs de créer leurs propres cartes et modes de jeu personnalisés, élargissant les possibilités du multijoueur.

Halo Infinite est disponible pour Xbox Series X | S, Xbox One et PC, et peut être joué gratuitement dans son mode multijoueur. Les abonnés Xbox Game Pass peuvent également accéder à la campagne sans frais supplémentaires.



