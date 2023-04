La prise en charge des comptes tiers commence à arriver dans le nouvel Outlook

Microsoft avance lentement mais sûrement avec le nouvel Outlook. Maintenant, ils ont annoncé qu’ils commençaient à offrir une prise en charge des comptes tiers dans le nouveau Outlook pour Windows. Cette nouvelle fonctionnalité, ou pas si nouvelle, permettra aux utilisateurs de connecter leurs comptes de messagerie Google, iCloud et Yahoo à la nouvelle application Outlook.

Comment fonctionne la prise en charge des comptes tiers dans Outlook ?

Les utilisateurs pourront désormais ajouter leurs comptes de messagerie Google, iCloud et Yahoo à Outlook et voir tous leurs e-mails au même endroit. Pour ajouter un compte, allez simplement dans les paramètres de l’application et sélectionnez « Ajouter un compte ». Ils devront ensuite entrer leur adresse e-mail et leur mot de passe et l’application s’occupera du reste.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui ont plusieurs comptes de messagerie et qui souhaitent y accéder à partir d’un seul endroit. De plus, l’intégration avec d’autres applications Office a également été améliorée, ce qui facilite la collaboration et le partage d’informations.

Avantages de l’utilisation de comptes tiers dans Outlook

L’un des avantages de l’utilisation de comptes tiers dans Outlook est que les utilisateurs peuvent profiter des fonctionnalités uniques de ces plates-formes. Par exemple, ceux qui utilisent Gmail peuvent tirer parti des fonctionnalités de recherche avancées et des filtres d’e-mails de Gmail pour organiser et trouver rapidement des e-mails.

De plus, la fonctionnalité d’ajout de compte tiers peut également aider les utilisateurs à consolider leurs activités en ligne en un seul endroit. Au lieu d’avoir à ouvrir plusieurs applications et sites Web différents, ils peuvent utiliser Outlook pour accéder à tout, ce qui les rend plus productifs et efficaces.

Autres nouvelles fonctionnalités ajoutées à Outlook

En plus de commencer à prendre en charge les comptes de messagerie tiers, ils ont ajouté des fonctionnalités conçues pour rendre l’écriture et la gestion des e-mails plus faciles et plus amusantes. Certaines d’entre elles sont:

Suggestions d’édition, d’orthographe et d’auto-complétion enrichies basées sur Microsoft Editor.

La possibilité d’envoyer des e-mails avec des enquêtes pour aider à prendre des décisions plus rapidement. (Uniquement pour les comptes professionnels et scolaires)

Retarder la livraison d’un e-mail jusqu’à 10 secondes afin que vous ayez la possibilité d' »annuler » l’envoi – toujours une fonctionnalité intéressante si vous avez une faute de frappe ou si vous avez accidentellement oublié quelqu’un dans un e-mail – ou si vous souhaitez simplement apporter des modifications rapides.

La possibilité de rejoindre un appel Skype ou Teams directement à partir du nouvel Outlook pour Windows.

La possibilité d’épingler les e-mails importants en haut de votre boîte de réception, pour vous assurer de ne pas oublier de garder une trace des messages les plus importants.

Nouvelles dans le calendrier

Ils ont apporté quelques améliorations à Google Agenda pour s’assurer qu’il reste du temps pour les personnes et les événements importants, tant au travail que dans la vie de tous les jours :

Prise en charge du calendrier Google

Possibilité d’ajouter plusieurs calendriers partagés

Prise en charge de plusieurs fuseaux horaires

Ajouter la météo quotidienne dans la vue Calendrier

Et bien sûr, il existe encore plusieurs fonctionnalités notables qui nous aident à rester plus organisés, notamment :

La possibilité de suivre les colis et de facturer les vols directement depuis votre boîte de réception.

Rappels sur les messages importants qui nécessitent encore une réponse.

Dossiers consultables pour accéder rapidement et facilement à tous vos e-mails.

La possibilité de personnaliser la densité et les vues de votre e-mail.

Comment ajouter un nouveau compte à Outlook

Ouvrez l’application Outlook sur votre appareil Windows. Cliquez sur le bouton « Fichier » situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Sélectionnez « Ajouter un compte » sur l’écran suivant. Saisissez votre adresse e-mail et cliquez sur « Se connecter ». Entrez le mot de passe du compte de messagerie et cliquez à nouveau sur « Se connecter ». Si vous y êtes invité, suivez les étapes supplémentaires pour vérifier votre compte de messagerie. Attendez qu’Outlook configure le compte et synchronise votre courrier électronique et les autres données associées.

Ce qui viendra plus tard

Bien qu’ils soient très satisfaits de ce qu’ils ont créé jusqu’à présent avec le nouvel Outlook pour Windows, il reste encore beaucoup à faire. En plus de continuer à répondre à nos commentaires et demandes au fur et à mesure, ils travaillent sur :

Beaucoup de mises à jour visuelles et d’options de personnalisation afin que nous puissions créer notre expérience de messagerie préférée.

Ils donnent à la surface du calendrier un nouveau look avec des couleurs plus vives et une meilleure lisibilité. Que vous numérisiez votre journée ou organisiez votre mois, votre calendrier sera magnifique.

Prise en charge des comptes de messagerie Yahoo, iCloud et IMAP.

Assistance hors ligne pour que vous puissiez faire avancer les choses et accéder au contenu même lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet.

Prise en charge native des types de fichiers ICS.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :