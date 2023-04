L’histoire de la musique sur Instagram est de plus en plus complexe : l’Antitrust lance une enquête contre Meta

L’Antitrust a lancé une enquête pour comprendre s’il y a eu une infraction dans la négociation entre Meta et SIAE. Plus précisément, l’Autorité souhaite établir un « abus afirmé de dépendance économique dans la négociation avec la SIAE de la stipulation de la licence d’utilisation des droits musicaux sur ses plateformes ».

Il y a un nouveau passage dans l’enchevêtrement complexe qui a conduit Siae à retirer la licence d’utilisation de ses chansons à Meta. Après des communiqués de presse et des contre-communiqués, de fausses accusations réciproques et quelques auditions au Parlement, la Competition and Market Guarantor Authority (alias Antitrust) a maintenant décidé d’ouvrir une enquête contre Meta. Selon les affirmations, la société dirigée et fondée par Mark Zuckerberg a abusé de sa position dans les négociations avec Siae.

Plus précisément, Meta aurait « indûment interrompu les négociations pour la stipulation de la licence d’utilisation des droits musicaux sur ses plateformes, abusant de la dépendance économique de Siae ». Dans le texte de cette enquête figure également une accusation portée à plusieurs reprises par la SIAE au cours des dernières semaines. Selon les responsables de la Société italienne des auteurs et éditeurs, Meta n’aurait pas partagé les données nécessaires pour pouvoir entamer une négociation transparente.

« Meta a peut-être indûment interrompu les négociations pour le renouvellement du contrat expiré, éliminant également le contenu musical protégé par Siae de ses plateformes sociales et n’aurait pas fourni à l’entreprise les informations nécessaires pour mener à bien les négociations dans le plein respect du principe de transparence et d’équité ».

Le manque de protection sur les lois concernant le droit d’auteur

L’Antitrust suggère donc que Meta a peut-être fait une offre « inadéquate » à Siae. Pas seulement. L’Antitrust a décidé d’intervenir car la rupture entre Meta et Siae pourrait devenir une dynamique qui risque de se reproduire dans d’autres négociations entre la plateforme et les entreprises qui traitent du droit d’auteur : « L’interruption de la négociation entre Meta et Siae, en fait, pourrait avoir un impact immédiat sur la dynamique concurrentielle entre les différents sujets qui composent la chaîne de marché de l’intermédiation du droit d’auteur des œuvres musicales ».

Un porte-parole de Meta a répondu à Netcost-security.fr que l’entreprise est prête à collaborer : « Nous sommes prêts à collaborer pour répondre aux demandes de l’Autorité de la concurrence et du marché. La protection des droits d’auteur des auteurs et des artistes est pour nous une priorité absolue, pour cela raison pour laquelle nous restons déterminés à parvenir à un accord avec SIAE qui satisfasse toutes les parties ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :