Il semble y avoir un moyen de combattre les bactéries résistantes sans utiliser d’antibiotiques

La stratégie, basée sur une nouvelle substance antibactérienne, s’est avérée être la solution au problème croissant de la résistance aux antibiotiques.

Une nouvelle substance, découverte par une équipe internationale de scientifiques, pourrait être la solution à la propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques (résistance aux antibiotiques) qui entraîne progressivement une diminution de l’efficacité des médicaments existants pour le traitement des infections bactériennes. L’alternative au développement de nouveaux antibiotiques qui, d’une certaine manière, semble même favoriser l’émergence de souches multirésistantes, apparaît comme une version artificielle d’une enzyme naturellement produite par les bactériophages, des virus qui infectent les bactéries.

Cette substance, appelée endolysine, a démontré dans des tests de laboratoire qu’elle était capable de tuer Staphylococcus aureus, l’espèce la plus dangereuse de la grande famille des staphylocoques, qu’elle soit ou non résistante aux antibiotiques. Cette bactérie est un habitant courant de notre peau et de nos voies nasales mais, lorsqu’elle parvient à surmonter ces barrières, elle provoque souvent des infections cutanées mineures, telles que des furoncles et des abcès, mais peut également provoquer des maladies mortelles, telles que la pneumonie et des infections du sang. , qui sont particulièrement préoccupantes lorsqu’elles sont causées par des souches résistantes aux antibiotiques, comme la méthicilline (SARM).

En milieu hospitalier, ces souches constituent une menace sérieuse et croissante, en particulier pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli par des thérapies régulières telles que la chimiothérapie, et pour celles qui utilisent des dispositifs médicaux invasifs, tels que des cathéters. Pour les personnes atteintes de lymphome cutané en particulier, l’infection à S. aureus peut être un problème énorme, parfois insoluble, surtout lorsqu’elle est causée par des souches résistantes.

La nouvelle substance peut tuer les bactéries résistantes aux antibiotiques

Au cours de la recherche, publiée dans le Journal of Investigative Dermatology, les chercheurs ont évalué l’effet d’une nouvelle classe d’agents antibactériens appelés endolysines. Comme indiqué, les endolysines sont des enzymes naturellement produites par les bactériophages, les virus qui infectent les bactéries et qui, après infection, sont capables de dégrader certaines molécules qui forment l’échafaudage de la paroi cellulaire bactérienne, appelées peptidoglycanes, tuant les bactéries de l’intérieur.

Chaque espèce bactérienne possède des pepdoglycanes uniques, que la bonne endolysine peut attaquer. L’un, en particulier, appelé XZ.700, a été produit artificiellement par des chercheurs pour cibler la paroi cellulaire de S. aureus. « La grande chose à propos de cette enzyme est qu’elle a été conçue pour pénétrer la paroi cellulaire de S. aureus – explique Emil Pallesen, auteur principal de l’étude et chercheur en immunologie à l’Université de Copenhague -. Cela lui permet de cibler et de tuer les staphylocoques nocifs et de laisser intactes les bactéries cutanées inoffensives.

Testée dans le cadre de l’étude, à l’aide d’échantillons de peau prélevés sur des personnes en bonne santé et sur des patients atteints de lymphome cutané, l’endolysine XZ.700 s’est avérée capable de tuer les souches résistantes et non résistantes de S. aureus qui avaient été isolées chez des patients, bloquant également l’activation des cellules malignes. les lymphocytes T, un phénomène capable de favoriser la croissance tumorale. Le traitement a également « profondément » empêché S. aureus de coloniser des échantillons de peau saine et des biopsies cutanées lésionnelles de personnes atteintes de lymphome cutané, en éliminant les colonies de S. aureus qui s’étaient déjà déposées sur la peau biopsiée.

« Nos tests en laboratoire ont montré que les endolysines font plus que simplement éradiquer Staphylococcus aureus » des échantillons de peau, déclare Niels Ødum du Centre de recherche en immunologie cutanée de la Fondation LEO de l’Université de Copenhague et auteur correspondant de l’étude. « La bonne nouvelle est qu’ils inhibent également la capacité de ces souches à aggraver le cancer. »

