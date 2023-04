ASUS ROG Ally arrive pour battre le Steam Deck de Valve avec des spécifications améliorées !

Le marché des jeux sur PC portables devient de plus en plus compétitif de jour en jour. Avec Ayaneo, GPD et d’autres sociétés chinoises intensifiant leur jeu, il pourrait bientôt y avoir un meilleur Steam Deck. Et n’oublions pas que Valve n’a pas l’intention de sortir prochainement la deuxième itération de son appareil de jeu portable.

Ainsi, les marques ont une occasion en or d’entrer sur le marché avec quelque chose de bien meilleur et plus attrayant que Steam Deck. Eh bien, il semble qu’Asus ait décidé de saisir cette opportunité. Il vient d’annoncer le ROG Ally, qui recèle beaucoup de potentiel. Mais a-t-il ce qu’il faut pour battre le roi ?

Asus ROG Ally à venir avec des composants internes renforcés pour battre Steam Deck

Du coup, le ROG Ally n’a pas vraiment fait l’annonce la plus prometteuse. Quand Asus l’a présenté au monde entier, tout le monde pensait que c’était une blague du poisson d’avril. Mais laissant la blague s’installer pendant quelques jours, Asus s’est manifesté et a confirmé que ROG Ally est réel, et qu’il arrive sur le Steam Deck !

Selon Asus, le ROG Ally sera un appareil alimenté par Windows 11. Il comportera un APU AMD Ryzen personnalisé, qui ressemblera beaucoup au SOC Aertich qui se trouve à l’intérieur du Steam Deck. Mais Asus dit que c’est l’APU le plus rapide d’AMD à ce jour. Cela nous amène à croire que le ROG Ally fonctionnera bien mieux que l’ordinateur de poche de Valve.

Maintenant, il est indéniable que le Steam Deck de Valve est la tentative la plus réussie de rendre le jeu sur PC vraiment portable. Mais comme mentionné précédemment, il existe de nombreux concurrents. Par exemple, vous avez l’Ayaneo 2. Cependant, l’APU semble être le seul inconvénient pour la plupart de ces concurrents.

Si vous regardez de plus près, vous constaterez que la plupart des concurrents actuels de Steam Deck s’appuient sur le chipset AMD 6800U. Même s’il s’agit d’un APU puissant, il n’a pas ce qu’il faut pour rivaliser avec l’APU personnalisé sur lequel repose l’ordinateur de poche de Valve. Cependant, Asus a peut-être enfin déchiffré le code !

Caractéristiques de base d’Asus ROG Ally

Bien que l’Asus ROG Ally ne soit pas disponible à l’achat, Dave2D a partagé une vidéo pratique. Et à partir de cette vidéo, vous pouvez extraire quelques spécifications clés de la bête à venir. Tout d’abord, il semble que ROG Ally sera plus léger, plus petit et plus plat que le Steam Deck de Valve.

Pour être exact, le Steam Deck mesure 298 mm x 298 mm x 117 mm et pèse 669 grammes. D’autre part, l’Asus ROG Ally mesure 280 mm x 113 mm x 39 mm et pèse 608 grammes. Ce design (form factor) compact et plus léger pourrait rendre l’ordinateur de poche plus confortable à utiliser. Sans oublier que vous pourrez peut-être jouer pendant de plus longues heures sans faire face à beaucoup d’inconfort.

En façade, le ROG Ally embarque un écran de 7 pouces au format 16:9. Ce panneau a une résolution de 1920 x 1080 et arbore 500 nits de luminosité maximale. Plus important encore, le panneau prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz ! L’écran de Steam Deck, en comparaison, a une résolution de 1280 x 800 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Dave2D est même allé plus loin et a donné plus d’informations sur l’Asus ROG Ally. Selon lui, l’unité prototype est beaucoup plus silencieuse que Steam Deck. Et si vous avez utilisé l’ordinateur de poche de Valve, vous savez peut-être qu’il peut parfois devenir un peu bruyant. Mais comment Asus a-t-il réussi à réduire le bruit de fonctionnement ?

Il semble qu’Asus ait opté pour un meilleur système de refroidissement que Steam Deck. Le ROG Ally dispose d’un système à double ventilateur qui évacue l’air par le haut et aspire l’air par l’arrière. Cela pourrait éventuellement se traduire par de meilleurs thermiques lors de sessions de jeu intensives.

Autres spécifications d’Asus ROG Ally

Dave2D a également noté que les joysticks et le SSD d’Asus ROG Ally semblent plus facilement remplaçables que le Steam Deck. Cela permettra aux joueurs de faire une mise à niveau facile quand ils en ont vraiment besoin. Maintenant, avoir plus de pixels et un taux de rafraîchissement plus élevé pourrait être plus éprouvant pour la durée de vie de la batterie.

Sans oublier le fait que l’Asus ROG Ally disposera d’un meilleur APU que le Steam Deck. Même si Dave2D aurait pu faire la lumière sur la durée de vie de la batterie, Windows 11 était le principal point d’interrogation dans l’équation. Ainsi, au stade actuel, les informations sur la batterie ne sont pas disponibles.

Le ROG Ally dispose également d’une configuration standard visible de deux sticks analogiques. Parallèlement à cela, l’ordinateur de poche de jeu dispose de quatre boutons faciaux, d’un D-pad monté à gauche et de quelques boutons plus petits autour de l’écran. Tout comme le Steam Deck, ceux-ci permettront aux utilisateurs d’accéder rapidement aux paramètres et aux menus.

Mais la caractéristique principale de l’Asus ROG Ally est qu’il prendra en charge l’eGPU ROG XG Mobile. Selon Asus, cela vous permettra de découvrir « le plein potentiel d’Ally ». mais qu’est ce que c’est exactement? Eh bien, cela permet aux ordinateurs portables de jeu d’Asus de diffuser des jeux directement sur votre téléviseur.

Donc, dans l’ensemble, Asus aurait peut-être trouvé quelque chose pour sortir Steam Deck de son trône. Mais si cela se produira réellement dépendra du prix. Tout comme les informations sur la batterie, Dave2D n’a partagé aucun détail sur les prix. Mais j’espère que nous aurons plus d’informations à ce sujet dans les prochains jours.

