Google Pixel 7a : est-ce un roi Android de milieu de gamme ?

La sortie de Google Pixel 7a arrive dans quelques mois, et Google est très heureux d’offrir son smartphone de milieu de gamme aux masses. Le géant des moteurs de recherche prévoit de dévoiler le Pixel 7a le 10 mai lors de son événement I/O 2023. Les pronostiqueurs travaillent également pour faire les gros titres. La dernière variante 7a sera lancée dans cinq couleurs étonnantes.

C’est la première fois que le géant de la recherche lance la série Pixel A en cinq options de couleur. Les choix de couleurs incluent Crispy Kale, Tide Orange, Vibrant Ube, Dinuguan Black et Mayo Cream. Pour offrir une sensation de niveau phare, le téléphone est également livré avec une option de stockage de 256 Go. Étonnamment, c’est le double du stockage du Google Pixel 6a.

Caractéristique de fuite de Google Pixel 7A :

Le prochain téléphone Google sera une sensation de milieu de gamme avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il s’agit apparemment d’une version améliorée du Google Pixel 6a. L’arrière du téléphone comportera une configuration à double caméra, comprenant un objectif principal de 64 MP de Sony et un capteur de caméra ultra grand angle de 12 MP. L’avant sera livré avec une caméra selfie de 10,8 MP.

Vous bénéficiez souvent de ces fonctionnalités avec les smartphones haut de gamme Pixel 7 et Pixel 7 Pro. En gardant à l’esprit les dernières normes, vous pouvez avoir un écran OLED de 6,1 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, l’écran prendra en charge la résolution Full HD +. Il y a aussi une découpe perforée en haut au centre de l’écran.

Pour une amélioration des performances, le téléphone Google Pixel 7a sera équipé du SoC Tensor G2, un processeur conçu sur mesure par Google. Les premières fuites de conception révèlent que le téléphone aura un module de caméra semblable à une visière métallique. Malheureusement, le téléphone aura une vitesse de charge de 5 W, mais il n’y a rien d’officiel concernant la batterie et la vitesse de charge.

Google Pixel 7a pourrait exécuter Android 13 et sera bientôt lancé en Inde. Nous vous tiendrons certainement au courant dès que la société partagera plus de détails sur le Pixel 7a.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine