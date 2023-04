Quelqu’un s’est fait prendre en contrebande de composants informatiques en Chine, encore une fois

Facepalm : Pour la quatrième fois en trois semaines, quelqu’un a été surpris en train d’essayer d’introduire clandestinement des produits électroniques en Chine pour exploiter des différences de prix considérables et éviter les taxes à l’importation. Le dernier cas est le plus grand buste de Hong Kong en cinq ans, mais la technique de l’auteur était beaucoup moins imaginative que les tentatives signalées précédemment.

Cette semaine, les autorités de Hong Kong ont signalé avoir surpris la plus grande tentative de contrebande de hardware électronique en Chine depuis 2018. L’annonce intervient quelques jours seulement après trois autres tentatives infructueuses de faire entrer des puces dans le pays depuis Macao.

Un chauffeur de camion de 61 ans a tenté de faire passer en contrebande 30 millions de dollars de Hong Kong (environ 3,8 millions de dollars) d’appareils électroniques via Man Kam To Control Point de Hong Kong vers la Chine continentale. Les tentatives de faire passer des appareils tels que des processeurs ou des smartphones devant les douanes chinoises pour esquiver les droits sont devenues courantes ces dernières années, car ils sont plus chers en Chine continentale que dans de nombreux autres pays. Les incidents se produisent principalement aux postes de contrôle frontaliers de Hong Kong et de Macao en raison des différences économiques entre ces deux territoires et le continent.

Les douaniers d’un poste de contrôle de Macao ont déjoué trois tentatives distinctes en mars. Le plus récent impliquait un homme qui avait attaché 239 processeurs Intel à son corps. Quelques jours plus tôt, quelqu’un avait tenté de cacher 84 SSD dans la barre de direction creuse de son scooter. À la mi-mars, une autre personne a tenté de passer en contrebande 160 processeurs en les enregistrant sur lui-même.

Cacher la contrebande sous les vêtements semble être une stratégie populaire. En 2017, une femme de Shenzhen (probablement originaire de Hong Kong) a essayé la technique sans succès avec 102 iPhones. Un autre incident à Hong Kong en 2021 impliquait la méthode avec 256 processeurs, d’une valeur de 123 000 $. L’année dernière, une femme voyageant de Macao a tenté d’utiliser un faux ventre de femme enceinte pour cacher 202 processeurs Intel et quelques iPhones.

À l’inverse, le dernier incident de Hong Kong n’impliquait aucun stratagème fantaisiste, qui apparemment ne fonctionne pas de toute façon. Cependant, on ne sait pas combien de passeurs réussissent à échapper à la détection pour chacun que les autorités attrapent. Après tout, la fréquence des rapports indique que c’est une entreprise valable.

Dans tous les cas, la quantité de hardware que le chauffeur de camion de Hong Kong a essayé d’apporter était bien trop importante pour être attachée à son corps – alors il l’a simplement emballé dans des caisses et a menti sur ce qu’il y avait dedans. Le driver avait environ 30 caisses en bois étiquetées comme écrans électroniques, qui entraînent probablement des taxes à l’importation plus légères. Cependant, une analyse aux rayons X a révélé que les caisses contenaient près de 510 000 versions d’équipement, y compris des processeurs, des disques de stockage, des ordinateurs portables et des smartphones.

Bien que le passeur ait été arrêté, il est déjà en liberté sous caution en attendant une enquête. La peine maximale pour ce crime est une amende de 2 millions de dollars HK (environ 254 000 $) et sept ans d’emprisonnement.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :