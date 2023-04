Comment désactiver les coins arrondis sur Microsoft Edge

Microsoft a amélioré son navigateur Web, Edge, de toutes les manières possibles. De la performance, des fonctionnalités, ainsi que des regards. Ils disent que si ce n’est pas cassé, ne le répare pas. Microsoft a donné à son navigateur Web, Edge, un look plus minimaliste, en particulier avec la conception des coins arrondis que l’on peut voir dans divers éléments de Windows 11.

Le problème maintenant est que tout le monde n’est pas fan des coins arrondis. Et c’est compréhensible. Certaines personnes aiment leurs choses claires et simples tandis que d’autres préfèrent une approche plus minimaliste et moderne. Donc, si vous êtes quelqu’un qui souhaite revenir au Microsoft Edge de style régulier en supprimant la conception des coins arrondis, ce guide est pour vous.

Avant Après

Comment supprimer les coins arrondis sur Microsoft Edge

Donc, si vous avez fouillé la page Paramètres de Microsoft Edge et que vous n’avez trouvé aucun paramètre ou option pour désactiver ces coins arrondis, ce n’est pas la fin. Vous n’avez pas besoin de passer à un autre navigateur Web. Alors, où sont ces paramètres que vous demandez ?

Ces paramètres sont présents dans Microsoft Edge lui-même, mais ils sont masqués. Cependant, y accéder est super facile et ajuster les paramètres est encore plus facile que vous ne le pensez.

Ces paramètres sont facilement accessibles via Edge Flags. Vous pouvez facilement accéder à ces drapeaux Edge en tapant simplement edge://flags et en appuyant sur la touche Entrée. Maintenant, lorsque vous visitez la page Expériences, vous devriez voir une liste des différentes fonctionnalités qui ont été mises à disposition, ainsi qu’un champ de recherche en haut.

Dans la zone de recherche, tapez simplement Coins arrondis. Vous devriez obtenir deux résultats tout de suite. Le premier est Microsoft Edge Rounded Corners. À côté, vous devriez voir un menu déroulant avec l’option définie par défaut. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l’option Désactivé. Vous devrez également désactiver la fonctionnalité Make Rounded Tabs Available. Cela supprime leurs coins et onglets de style arrondis de Microsoft Edge.

Alternativement, si vous n’aimez pas le fait que Microsoft Edge ait déplacé votre icône de profil de gauche à droite, vous pouvez la déplacer vers la gauche.

Tapez simplement Minimal dans le champ de recherche. Vous devriez voir l’option Microsoft Edge Minimal Toolbar Experience. Assurez-vous également d’activer cette option.

Une fois que vous avez effectué ces trois modifications, veuillez redémarrer Microsoft Edge. Vous pouvez choisir de le faire manuellement en le fermant et en le relançant, ou en cliquant sur la bannière qui apparaît en bas du navigateur qui comporte un bouton Redémarrer.

Lorsque le navigateur Web redémarre, vous pouvez voir les modifications qui ont eu lieu. Oui, les coins arrondis et les onglets ont maintenant été remplacés par le style d’origine qui était disponible pour la première fois sur Microsoft Edge.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez supprimer les onglets et les coins arrondis de votre navigateur Web Microsoft Edge. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les déposer sur nos réseaux sociaux.

