GM abandonne Apple CarPlay et Android Auto pour tous les véhicules électriques à partir de l’année prochaine

Cue les avocats antitrust : General Motors commencera à éliminer progressivement CarPlay et Android Auto d’Apple de ses véhicules électroniques, en commençant par le Chevy Blazer 2024. Le constructeur automobile veut plus de contrôle sur la collecte de données à l’aide d’un système d’exploitation d’infodivertissement personnalisé construit en partenariat avec Google. Il a l’intention d’utiliser les informations recueillies pour voir comment les clients conduisent et rechargent leurs véhicules électriques.

CarpPlay et Auto sont des technologies très populaires d’Apple et de Google qui permettent aux propriétaires de véhicules de refléter leurs téléphones sur le système d’infodivertissement de leur voiture. Les clients peuvent utiliser les fonctions de navigation du téléphone ou diffuser de la musique plutôt que de passer par le système d’infodivertissement en stock, qui, si nous sommes honnêtes, fait quelque peu défaut dans de nombreux modèles majeurs.

Le changement ne s’applique qu’aux véhicules électroniques à venir en 2024 et plus tard. Reuters note que les voitures à essence et les véhicules électriques actuels ne seront pas affectés. Il devrait être intéressant de voir comment cela affecte Google Motors — euh — les ventes de véhicules électriques de GM en 2024 et au-delà. Google a une réputation douteuse en matière de collecte de données, et GM risque d’être affecté par ce point de vue. De plus, une enquête récente a révélé que près de la moitié de tous les acheteurs de voitures souhaitent que leurs systèmes d’infodivertissement prennent en charge CarPlay et Android Auto, tandis que près de 80 % des utilisateurs d’Apple interrogés demandent le prise en charge de CarPlay dans leurs véhicules.

Apple est lié à être déçu par le mouvement. Il a eu du mal à rivaliser avec Android Auto, un autre projet de collecte de données de Google. General Motors n’a commencé à rendre ses systèmes d’infodivertissement compatibles avec CarPlay qu’il y a quelques années. Il sera amusant de regarder les régulateurs poursuivre Google avec des poursuites antitrust pour avoir jeté Apple sur son ASS (secteur des services automobiles) en l’excluant des futurs véhicules GM.

Google aurait travaillé avec GM sur son système d’infodivertissement depuis 2019. Les progrès de la coentreprise se sont concentrés sur le passage d’un simple logiciel qui contrôle votre radio et quelques autres fonctionnalités à un logiciel étroitement intégré à plusieurs ordinateurs du véhicule, y compris le Super de GM. Cruise – un assistant de conduite automatisé.

« Nous avons beaucoup de nouvelles fonctionnalités d’aide à la conduite qui sont plus étroitement liées à la navigation », a déclaré à Reuters Mike Hichme, directeur exécutif de Digital Cockpit Experience chez GM. « Nous ne voulons pas concevoir ces fonctionnalités d’une manière qui dépende de [a] personne ayant un téléphone portable. »

En ce qui concerne les fonctionnalités, le nouveau système d’infodivertissement aura tout ce que vous attendez probablement de Google, y compris Google Maps et Google Assistant. Ces services seront gratuits pour les propriétaires pendant huit ans à compter de l’achat. Bien qu’il ne soit pas présent au départ, GM prévoit d’ajouter éventuellement Spotify et Audible à son système d’infodivertissement. Il apportera également d’autres applications populaires au système au fil du temps, mais il n’a pas mentionné de détails.

Il convient également de mentionner que les clients pourront toujours utiliser leur téléphone pour passer des appels ou envoyer des SMs via des commandes vocales à l’aide de leurs iPhones et Androids. Cependant, ce sera via Bluetooth plutôt que CarPlay ou Auto.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :