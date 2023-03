Le chat Bing peut désormais rechercher des images et des vidéos

Le nouveau Bing continue de nous surprendre avec ses nouveautés. Le moteur de recherche de Microsoft a annoncé sur son blog officiel certaines des améliorations qu’il a intégrées depuis sa dernière mise à jour le 24 mars. Parmi eux, l’intégration de la recherche d’images et de vidéos dans le chat Bing se démarque, une fonction qui nous permet de trouver et d’explorer rapidement et facilement le contenu visuel lié à nos requêtes.

Le nouveau Bing ne cesse de s’améliorer

Selon l’équipe Bing, cette fonctionnalité nous montrera les résultats sous la forme de cartes de réponse sous nos réponses de chat et nous pouvons cliquer sur « Voir plus » si nous voulons approfondir la recherche d’images Bing. De plus, si nous ne trouvons pas une image que nous aimons, nous pouvons en créer une avec Image Creator. Comme beaucoup d’entre vous le savent, il s’agit d’un outil basé sur le modèle avancé OpenAI DALL-E qui nous permet de générer des images à partir de descriptions textuelles.

Une autre nouveauté que Bing a introduite est l’augmentation du nombre maximum de tours dans une seule conversation, qui passe de 15 à 20. Le nombre total de tours par jour a également été augmenté de 150 à 200. Cela nous donne plus de place pour interagir avec Bing chat et obtenez des réponses plus riches et plus personnalisées.

Enfin, Bing a également amélioré l’ancrage local pour les requêtes liées à des lieux proches de nous, tels que des parcs, des magasins ou des cabinets médicaux. Selon le blog, c’est le résultat des commentaires reçus des utilisateurs, et ils espèrent continuer à faire plus de progrès à cet égard.

Ce ne sont là que quelques-unes des améliorations apportées par le nouveau Bing, qui continue de miser sur l’intelligence artificielle pour nous offrir une expérience de recherche plus riche et plus conversationnelle. Si vous voulez l’essayer par vous-même, vous pouvez accéder au chat Bing depuis le Web, l’application mobile ou le navigateur Edge. Et si vous voulez être au courant des dernières nouveautés, ne manquez pas nos actualités !

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :