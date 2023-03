Huawei est loin devant le reste du monde en matière de contribution au réseau 5G

ABI Research a récemment compilé le nombre de contributions technologiques 3GPP 5G et la liste TOP20 des contributions approuvées dans une étude sur l’analyse du réseau 5G. Contrairement à d’autres marques comme Ericsson, Nokia, Qualcomm, Samsung, Intel et d’autres, Huawei est arrivé en tête dans le monde. La société chinoise est première pour les deux indicateurs clés de la contribution technologique totale et de la contribution approuvée. La liste TOP20 comprend également ZTE, Vivo, China Mobile, Lenovo, Xiaomi et d’autres marques chinoises.

Selon les analystes, les normes sont essentielles pour que le secteur mobile favorise la croissance. Selon des rumeurs, le 3GPP est un groupe qui établit des normes mobiles. Elle est fondée sur le consensus, avec des dizaines de milliers de marques contribuant aux nouvelles générations de spécifications techniques et de normes (TS).

Malheureusement, en raison de l’interdiction, Huawei, leader mondial de la 5G, n’est plus en mesure de développer des téléphones mobiles 5G. Le président tournant, Xu Zhijun, a déclaré qu’il devait attendre l’approbation du département américain du Commerce avant d’acheter des téléphones mobiles Huawei 5G.

Apports du réseau Huawei 5G

Les stations de base, les antennes et les autres matériels réseau ont tous été construits par Huawei pour être utilisés dans les réseaux 5G. En vérité, Huawei a expédié plus de 400 000 stations de base 5G et a remporté plus de 60 contrats majeurs 5G. Ses récompenses proviennent à la fois de l’intérieur et de l’extérieur de la Chine. Malgré l’interdiction, Huawei a toujours une propagation mondiale. C’est un élément central du réseau 5G de plusieurs nations. Avec Huawei, les opérateurs peuvent fournir aux clients des services 5G plus rapides, moins chers et plus stables tout en contribuant au rythme mondial du déploiement des réseaux 5G.

De plus, Huawei a participé activement aux essais et démonstrations technologiques 5G. Afin de tester la technologie 5G dans une variété de contextes réels, tels que les villes intelligentes, les voitures autonomes et les soins de santé à distance, la société a travaillé avec des opérateurs et d’autres acteurs de l’industrie. Ces tests ont été cruciaux pour prouver l’efficacité et la capacité de la technologie 5G. Cela a donné des informations utiles sur la manière dont il pourrait être appliqué pour améliorer la vie des gens.

Huawei a construit une gamme d’appareils compatibles 5G, tels que des téléphones portables, des tablettes et d’autres gadgets. Ceux-ci s’ajoutent à ses travaux sur l’infrastructure de base. Ces gadgets ont des fonctionnalités de pointe comme la technologie 5G NR et MIMO. En effet, ils sont conçus pour bénéficier des vitesses plus rapides et de la latence plus faible offertes par les réseaux 5G. Les utilisateurs ont réagi positivement aux produits compatibles 5G de Huawei.

