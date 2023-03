Registry Preview, les dernières nouvelles de PowerToys

Microsoft PowerToys est un ensemble d’outils open source qui peuvent vous aider à personnaliser et à optimiser votre expérience. PowerToys est sorti en 1995 pour Windows 95 et offrait un ensemble d’utilitaires qui ajoutaient de nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités au système d’exploitation. Certains des PowerToys les plus populaires comprenaient Tweak UI, qui permettait aux utilisateurs de modifier divers aspects de l’interface utilisateur, et les bureaux virtuels, qui permettaient aux utilisateurs de créer plusieurs bureaux et de basculer entre eux.

PowerToys, une série d’outils indispensables

Microsoft a décidé de ressusciter PowerToys en 2019 pour Windows 10. Depuis lors, il a ajouté de nouveaux outils et fonctionnalités au projet. Certains des PowerToys actuels incluent :

FancyZones : un gestionnaire de fenêtres qui vous permet de créer des mises en page personnalisées pour votre bureau et d’y intégrer des fenêtres.

PowerRename – Un renommeur de fichiers massif avec des fonctionnalités avancées de recherche et de remplacement.

Image Resizer : outil qui permet de changer la taille d’une ou plusieurs images rapidement et facilement.

Image Resizer : outil qui permet de changer la taille d’une ou plusieurs images rapidement et facilement. Gestionnaire de clavier : outil qui permet de réaffecter les touches et les raccourcis clavier.

Sélecteur de couleurs : un outil qui vous permet de choisir une couleur à partir de n’importe quel pixel de l’écran et de la copier dans le presse-papiers.

Sélecteur de couleurs : un outil qui vous permet de choisir une couleur à partir de n’importe quel pixel de l’écran et de la copier dans le presse-papiers. PowerToys Run – Un lanceur qui vous permet de rechercher et d’exécuter des applications, des fichiers, des dossiers et des requêtes Web avec un simple raccourci clavier.

Awake – Un outil qui maintient votre ordinateur éveillé et l’empêche de se mettre en veille ou de planter.

Registry Preview, découvrez l’impact des fichiers dans le registre

L’un des derniers ajouts à PowerToys est Registry Preview, un outil qui vous permet de prévisualiser l’impact de l’importation d’un fichier .reg sur le registre, ainsi que des options d’édition du registre. Cet outil est conçu pour les utilisateurs avancés qui souhaitent auditer et modifier facilement des fichiers journaux volumineux. L’aperçu du registre vous permet également d’écrire du contenu directement dans le registre Windows ou d’ouvrir l’éditeur du registre.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :