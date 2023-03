MSI dévoile le moniteur de jeu G253PF 380Hz axé sur l’eSport

En bref : un autre moniteur est sur le point de rejoindre le marché de plus en plus encombré des écrans à taux de rafraîchissement très élevé. Le G253PF de MSI offre un écran 380 Hz époustouflant et un temps de réponse GTG de 1 ms, ce qui en fait une option idéale pour les joueurs compétitifs et la foule des sports électroniques.

Le MSI G253PF est le dernier d’une longue liste de moniteurs avec des taux de rafraîchissement incroyablement élevés. Ce n’est pas aussi rapide que l’Asus Rog Swift 500Hz et l’Alienware AW2524H, qui peuvent tous deux atteindre 500Hz, bien que le modèle de MSI ait la même taille que le premier (24 pouces).

Le G253PF offre une résolution Full HD (1920 x 1080) et une dalle IPS. Comme pour les autres moniteurs, l’overclocking de l’affichage pour atteindre ce taux de rafraîchissement complet de 380 Hz nécessite une connexion DisplayPort, car la connexion HDMI 2.0b est limitée à 240 Hz en Full HD.

Les autres caractéristiques incluent un rapport de contraste de 1 000: 1 avec un méga-contraste dynamique, une couleur de 10 bpc (1,07 milliard de couleurs) et le prise en charge de G-Sync. Il est évalué pour une luminosité typique de 320 nits, tandis que la certification VESA DisplayHDR 400 indique que le G253PF peut atteindre une luminosité HDR maximale de 400 nits. Le moniteur est également livré avec un mécanisme de refroidissement passif pour le panneau, d’où la raison pour laquelle il est plus épais que la plupart des écrans IPS.

La couverture de la gamme de couleurs comprend 106 % sRGB et 83 % DCI-P3, et le moniteur est livré avec une technologie sans scintillement, un mode faible lumière bleue et une vision nocturne. Pas de haut-parleurs ni de ports USB, malheureusement.

Au niveau des ports, le G253PF dispose de deux ports HDMI 2.0b, d’un DisplayPort 1.4a et d’une socket casque. Il est également compatible avec les montures VESA, peut être incliné de 5 à 20 degrés et dispose d’un réglage en hauteur de 0 à 130 mm. Il manque cependant des réglages de pivotement et de pivotement.

Aucun mot sur quand le G253PF arrivera ou combien cela coûtera. En regardant un autre moniteur à taux de rafraîchissement très élevé à des fins de comparaison, le moniteur Alienware 500Hz coûte 830 $. Mais il est plus probable que le prix du G253PF sera plus proche de celui de l’Asus ROG Swift PG259QN 24.5 – notre choix pour le meilleur moniteur 360 Hz – qui coûte 400 $.

