Le leaker du code source de Twitter doit être identifié ; lancement des organisations vérifiées

Un tribunal a ordonné que le site de collaboration de code Github identifie le responsable de la fuite du code source de Twitter. La société de réseautage social avait précédemment demandé l’ordonnance du tribunal, qui a maintenant été accordée…

La fuite a été signalée en début de semaine.

Des parties du code source de Twitter ont été publiées sur le site de partage de code Github, et y sont apparemment disponibles depuis plusieurs mois avant que la société ne le remarque et n’émette une demande d’assignation au tribunal.

Comme nous l’avons noté à l’époque, il ne faut pas être un génie pour conclure que le code a très probablement été téléchargé par l’un des nombreux ingénieurs licenciés par Musk à la suite de son achat de l’entreprise.

Musk a réduit ses effectifs afin d’économiser de l’argent, et dans un e-mail aux employés vendredi, il a admis que l’entreprise valait actuellement moins de la moitié de la somme qu’il avait payée suite à la perte d’une énorme quantité de revenus publicitaires.

Le tribunal de district américain de Californie du Nord a maintenant délivré une assignation à comparaître.

Il vous est demandé de produire à l’heure, à la date et à l’endroit indiqués ci-dessous les documents, informations ou objets stockés électroniquement suivants, et d’autoriser l’inspection, la copie, les tests ou l’échantillonnage des [following] matériaux:

Toutes les informations d’identification, y compris le(s) nom(s), adresse(s), numéro(s) de téléphone, adresse(s) e-mail(s), données de profil de médias sociaux et adresse(s) IP, pour le(s) utilisateur(s) associé(s) aux éléments suivants Nom d’utilisateur GitHub : FreeSpeechEnthusiast. Veuillez inclure toutes les informations d’identification fournies lors de la création de ce compte, ainsi que toutes les informations d’identification fournies par la suite à des fins de facturation ou d’administration.

Toutes les informations d’identification, y compris le(s) nom(s), adresse(s), numéro(s) de téléphone, adresse(s) e-mail(s), données de profil de médias sociaux et adresse(s) IP, pour les utilisateurs qui ont publié, téléchargé, téléchargé ou modifié les données à l’URL suivante :

https://github.com/FreeSpeechEnthusiast/PublicSpace