Les courants océaniques autour de l’Antarctique sont sur le point de s’effondrer

C’est ce que révèle une nouvelle recherche publiée dans Nature qui met en lumière l’impact de la fonte des glaciers sur la circulation antarctique : « Elle pourrait quasiment diminuer de moitié, avec des conséquences catastrophiques sur les océans et le climat ».

Le réchauffement climatique lié à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère marque gravement le sort de l’Antarctique, dont les changements glaciologiques ont des conséquences dévastatrices sur plusieurs fronts, allant de la montée du niveau de la mer aux caractéristiques de salinité des océans jusqu’à l’albédo terrestre. . Une conséquence indirecte de la fonte des glaciers réside dans le déclin de la circulation océanique profonde, un régulateur clé du climat de notre planète qui agit en stockant et transportant chaleur, carbone, oxygène et nutriments à travers le monde.

Ces courants sont largement déterminés par la densité de l’eau, qui est fonction de sa température et de sa salinité, mais l’augmentation de l’eau de fonte entrante provoque un ralentissement d’un processus connu sous le nom de downwelling antarctique, pour lequel une eau plus froide, plus salée (donc plus dense) les masses coulent en dessous des masses moins denses, entraînant une diminution de la circulation océanique profonde qui se forme autour de l’Antarctique. Selon la nouvelle étude « Abyssal ocean overturning slowdown and warming drive by Antarctic meltwater » qui vient d’être publiée dans Nature, la circulation antarctique pourrait diminuer de moitié au cours des trois prochaines décennies, avec des implications importantes pour le climat et les écosystèmes marins.

Selon les scientifiques, coordonnés par le professeur Matthew England, directeur adjoint de l’ARC Centre for Excellence in Antarctic Science (ACEAS) de l’Université de New South Wales à Sydney, en Australie, si les émissions mondiales de carbone continuent de croître au rythme actuel, la La reprise de l’Antarctique « ralentira de plus de 40 % au cours des 30 prochaines années et sur une trajectoire qui semble se diriger vers l’effondrement ».

Courants océaniques autour de l’Antarctique

Environ 250 billions de tonnes d’eau froide, salée et riche en oxygène coulent près de l’Antarctique chaque année. Cette eau se répand vers le nord, transportant de l’oxygène jusqu’aux profondeurs des océans Indien, Pacifique et Atlantique. « Si les océans avaient des poumons, ce serait un », explique le professeur England qui, dans le cadre de la recherche, avec une équipe internationale de scientifiques, a modélisé la quantité de mers profondes antarctiques produites selon le scénario d’émissions élevées du GIEC, prédisant comment l’eau de fonte des glaciers affectera la circulation océanique profonde.

Principaux courants océaniques / Crédit : Michael Pidwirny, Wikipedia

Les conséquences de la réduction du downwelling antarctique

Avec l’effondrement de ce courant océanique profond, les océans en dessous de 4 000 mètres stagneraient. «Cela piégerait les nutriments dans l’océan profond, réduisant les quantités disponibles pour soutenir la vie marine près de la surface», souligne le professeur England.

Le déclin de la descente d’eau dans l’Antarctique conduirait également à un réchauffement rapide de l’océan profond. « Des mesures directes – ajoute le co-auteur de l’étude, le Dr Steve Rintoul du CSIRO Oceans & Atmosphere et du Partenariat du programme antarctique australien à l’Université de Tasmanie – confirment qu’un tel réchauffement est en effet déjà en cours. L’étude a révélé que l’eau de fonte de l’Antarctique rend les eaux océaniques voisines moins denses, ce qui ralentit la circulation antarctique.

Avec l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique qui en résulte, la fonte des calottes glaciaires de l’Antarctique et du Groenland continuera de s’accélérer, avec des impacts dramatiques sur les courants océaniques profonds qui régulent le climat de la Terre. « Nous parlons de la possible extinction à long terme d’un plan d’eau emblématique – déclare le professeur England -. Ces changements profonds dans le renversement de la chaleur, de l’eau douce, de l’oxygène, du carbone et des nutriments auront un impact négatif important sur les océans pour les siècles à venir.

