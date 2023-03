La décision d’Activision de se retirer de la Chine découle d’un commentaire perdu dans la traduction

Un bref historique : En novembre dernier, Activision Blizzard a brusquement mis fin à sa relation avec la société de jeux chinoise Netease lors de pourparlers pour renégocier son partenariat de 14 ans. Netease a distribué et géré des versions régionales de Diablo 3, Overwatch et World of Warcraft. Les joueurs ont donc été contrariés lorsque le support des titres a été retiré en janvier à la fin du contrat.

C’était mystérieux comment une si longue relation pouvait se détériorer si rapidement. Cependant, un document récent obtenu par le New York Times, et corroboré par des initiés anonymes aux négociations, jette un peu de lumière sur la situation. Il semble que tout cela était un malentendu causé par la perte de mots dans la traduction.

Selon le document, les pourparlers de renouvellement de contrat ont eu lieu sur Zoom avec des traducteurs présents pour aider à la discussion. De nouvelles conditions étaient nécessaires en raison de plusieurs changements dans la réglementation chinoise sur les jeux, y compris des lois adoptées limitant la fréquence et le moment où les mineurs pouvaient jouer, entre autres.

Au cours des pourparlers, le PDG de Netease, William Ding, a déclaré au directeur d’Activision, Bobby Kotick, qu’il souhaitait un accord de « licence » plutôt que leur partenariat de distribution habituel. Netease avait déjà perdu environ 60 milliards de dollars en valorisation boursière grâce à la modification par la Chine des lois régissant les mineurs, alors Ding s’est senti obligé de conclure un accord plus rentable.

Kotick était quelque peu réceptif à l’idée mais avait des réserves craignant qu’un contrat de licence ne nuise aux négociations de Microsoft avec les régulateurs sur son acquisition. Il a fait part de ces préoccupations à Ding, qui a déclaré via un traducteur que Netease pourrait influencer les responsables chinois pour empêcher ou autoriser la fusion de Microsoft. Activision a pris la suggestion comme une menace selon laquelle si elle ne concluait pas d’accord de licence, elle ferait face à des relations négatives avec les régulateurs chinois.

Malgré la menace perçue, Activision a déclaré qu’il accepterait un accord de licence, mais seulement si Netease fournissait un paiement initial d’environ 500 millions de dollars au lieu d’échelonnements de paiement tout au long de la durée du contrat. Il voulait que le paiement soit lui-même une protection contre le danger potentiel que ses jeux soient soumis à des processus d’approbation gouvernementaux ou reproduits sans son autorisation. Netease a qualifié la stipulation de 500 millions de dollars de « commercialement illogique », et l’accord s’est effondré.

Cependant, les sources du NYT affirment que les dirigeants de NetEase ne menaçaient pas Activision mais ont plutôt tenté d’être conciliants. Ding voulait dire par ses propos qu’il avertissait que Microsoft rencontrerait des obstacles réglementaires similaires après l’acquisition d’Activision s’il ne passait pas à un accord de licence. En transférant les titres sous licence à Netease, Activision pourrait éviter toute la bureaucratie liée à la distribution de jeux en Chine.

On ne sait pas si les dirigeants ont discuté de ce malentendu, mais il semble que non. Le NYT note qu’Activision souhaite réintégrer le marché chinois mais cherche un partenariat avec d’autres sociétés. Tencent et ByteDance, la société mère de TikTok, ont déjà exprimé leur intérêt pour une collaboration. Activision envisage également des partenariats avec des sociétés de télécommunications, telles que China Mobile.

