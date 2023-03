Les dates de lancement de Nvidia RTX 4060 Ti et RTX 4050 ont été divulguées, mais aucun mot sur le RTX 4060

Quelque chose à attendre: Nvidia a lancé les RTX 4090 et RTX 4080 en septembre dernier, suivis du RTX 4070 Ti plus tôt cette année. Le RTX 4070 devrait devenir officiel le 13 avril, et une nouvelle fuite a apparemment révélé les délais de lancement du RTX 4060 Ti et du RTX 4050.

Selon un pronostiqueur fiable Zed Wang, le RTX 4060 Ti pourrait faire ses débuts d’ici la fin mai, tandis que le RTX 4050 pourrait tomber en juin. Alors que des rumeurs antérieures suggéraient que le RTX 4060 standard arriverait dans les rayons des sites marchands en mai, Wang dit que Nvidia n’a pas encore décidé de sa fenêtre de lancement.

Dans un autre tweet, Wang posté une image qui serait le modèle de conception de boîtier RTX 4060 Ti. Les modèles d’emballage sont un précurseur du lancement de tous les GPU Nvidia. Nvidia fournit la conception à tous les partenaires constructeurs de cartes qui l’utilisent lors de la création du hardware d’emballage pour leurs versions personnalisées des cartes graphiques. La société les envoie aux OEM juste avant que la carte n’entre en production de masse.

Date de sortieï¼Â

Ordinateur de bureau 4060Ti – fin mai

Bureau 4050 – juin

Desktop 4060 – pas encore décidé – MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) 29 mars 2023

Bien que des fuites antérieures aient révélé certaines caractéristiques cruciales du 4060 Ti, la description du produit sur la boîte ne semble rien confirmer de tout cela. Au lieu de cela, il répertorie certaines des fonctionnalités logicielles et des options de connectivité de la carte.

Selon diverses fuites, le RTX 4060 Ti est basé sur le GPU AD106-350-A1, possède 4 352 cœurs CUDA, 8 Go de VRAM GDDR6 à 18 Gbps et un TGP nominal de 160 W. La carte peut également avoir un bus mémoire de 128 bits, ce qui lui donne une bande passante de 288 Go/s.

Il n’y a pas plus de détails sur le prochain GPU, mais les joueurs ont exprimé leur mécontentement à propos des caractéristiques rumeurs depuis qu’elles sont devenues publiques. Le plus préoccupant est la VRAM de 8 Go, qui est insuffisante pour de nombreux jeux modernes. Certains ont également remis en question la décision de Nvidia d’utiliser le GPU AD106 au lieu de l’AD104, ce qui aurait permis d’obtenir une carte plus puissante.

Pendant ce temps, des rumeurs antérieures suggéraient que le RTX 4060 standard ferait ses débuts en juin, il y a donc des spéculations quant à savoir si Nvidia annoncera simultanément le 4060 et le 4060 Ti. Il reste à voir comment tout se déroulera, mais il semble que nous nous rapprochons du lancement de nouvelles cartes graphiques Nvidia série 40 dans les semaines et les mois à venir.



