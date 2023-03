L’iPhone 15 Pro/Max utilisera un microprocesseur basse consommation

Selon une source du forum MacRumors, les iPhone 15 Pro et Pro Max d’Apple auront de nouvelles fonctionnalités et des microprocesseurs basse consommation. Ces puces peuvent assurer l’utilisation de fonctionnalités spécifiques même lorsque le téléphone est éteint. De plus, le bouton de retour tactile, souvent appelé bouton à semi-conducteurs, offre une assistance. Nous avons actuellement des raisons de supposer que ces informations sont fiables. En effet, cette source a divulgué avec précision des informations sur l’île dynamique d’Apple » avant le lancement officiel de la série iPhone 14 Pro.

Source anonyme affirme qu’Apple remplacera le mode ultra-basse consommation de la puce SoC (AX) actuelle par un nouveau microprocesseur. Cela permettra à l’iPhone d’être localisé via Find My, Bluetooth, UWB et le mode de paiement rapide Apple Pay même si le téléphone a été éteint ou si la batterie est épuisée. Cependant, cette fonctionnalité ne fonctionnera que si l’utilisateur essaie de trouver l’appareil dans les 24 heures. En plus d’alimenter les boutons à semi-conducteurs, il est censé prendre en charge toutes ces opérations courantes.

Fonction puce iPhone 15 Pro / Max

Responsable de:

Boutons de volume capacitifs, boutons d’alimentation et boutons de fonctionnement polyvalents

À l’arrêt est responsable de :

Boutons capacitifs de volume, d’alimentation et de fonctionnement.

Lecteur NFC, LE Bluetooth, puces LE-UWB, etc. (peut prendre en charge les commentaires Taptic Engine)

Quand la batterie est morte :

Boutons capacitifs de volume, d’alimentation et de fonctionnement.

Paiement rapide Apple Pay Express

Lecteur NFC, LE Bluetooth, puces LE-UWB, etc.

Par ailleurs, l’initié affirme qu’Apple teste actuellement quelques fonctionnalités. Cela inclut le nouveau Taptic Engine. Selon le rapport, il est peu probable que cette petite fonctionnalité apparaisse dans la pièce finale. Mais pour l’instant, c’est en test.

On ne sait pas quelle approche Apple adoptera sûrement, mais les « initiés » affirment avoir vu deux versions des fonctionnalités du bouton de volume unifié lors des tests. L’un peut rapidement augmenter/diminuer le volume en fonction de la pression sur laquelle vous appuyez, et l’autre peut régler le volume en faisant glisser votre doigt de haut en bas. Le bouton de volume a été lié à 3D Touch, bien sûr, et cette fonction est réalisée via un logiciel. Apple peut proposer directement deux solutions que les utilisateurs peuvent choisir librement.

