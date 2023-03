Microsoft renouvelle son Surface Hub 2S avec des améliorations dans les Teams Rooms et la qualité d’image

Microsoft a dévoilé une nouvelle version de son Surface Hub 2S. Un dispositif conçu pour améliorer le travail en équipe et les réunions hybrides en entreprise. Le nouveau Surface Hub 2S intègre certaines améliorations par rapport à la version précédente, telles qu’un système d’exploitation plus avancé, des vitesses de transfert de données plus rapides et une meilleure qualité d’image.

Surface Hub 2S s’intègre aux salles Teams sous Windows

La plus grande nouvelle est que le Surface Hub 2S actualisé est le premier tableau blanc numérique tactile à exécuter Teams Rooms sur Windows. Une plateforme qui intègre les fonctionnalités de Microsoft Teams pour améliorer la communication et la collaboration entre les participants aux réunions, en face à face et à distance. Selon Microsoft, cela permet d’accéder à plusieurs fonctionnalités très demandées par les utilisateurs et les administrateurs informatiques, telles que Front Row, un chat persistant et des capacités de gestion à distance cohérentes.

Un autre avantage est que le nouveau modèle dispose d’un matériel plus puissant que le modèle précédent. Comme il fonctionne avec une unité de cartouche mise à jour avec un processeur Intel Core de 11e génération. Cela se traduit par une vitesse de transfert de données plus élevée. Ainsi qu’une meilleure qualité d’image sur les écrans PixelSense™ de 50 ou 85 pouces, selon la taille choisie par les entreprises.

Microsoft a annoncé que la nouvelle expérience Teams Rooms ne sera disponible que sur le Surface Hub 2S de deuxième génération. Cependant, la société continuera d’expédier des mises à jour de sécurité et des correctifs critiques pour le modèle d’origine jusqu’au 14 octobre 2025.

On ne sait pas si Microsoft prévoit de vendre le noyau actualisé avec du matériel plus récent aux clients existants. Cependant, il est clair que la mise à niveau du noyau ou de l’ordinateur entier est le seul moyen d’obtenir la nouvelle expérience Teams Rooms pour le Surface Hub 2S.

