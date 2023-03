Lenovo a tué sa division de téléphones de jeu Legion

Qu’est-ce qui vient de se passer? Les smartphones de jeu de marque Legion de Lenovo ne sont plus. La société a confirmé qu’elle abandonnait le groupe dans le cadre « d’une transformation commerciale plus large et d’une consolidation du portefeuille de jeux », marquant un nouveau coup dur pour l’industrie des téléphones de jeux.

Un porte-parole de Lenovo a déclaré à Android Authority que la société « interrompt ses téléphones de jeu mobiles Legion basés sur Android dans le cadre d’une transformation commerciale plus large et d’une consolidation du portefeuille de jeux ».

« En tant que leader des appareils et solutions de jeu, Lenovo s’engage à faire progresser la catégorie des jeux à travers les facteurs de forme, ainsi qu’à se concentrer sur les domaines où elle peut apporter le plus de valeur à la communauté mondiale des joueurs. »

Les smartphones Legion ont acquis la réputation d’offrir des caractéristiques et des fonctionnalités impressionnantes. Le Legion Phone Duel 2, par exemple, a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, jusqu’à 18 Go de mémoire LPDDR5, deux batteries de 2750 mAh et deux ventilateurs de refroidissement actifs. Le téléphone est conçu pour être utilisé principalement en mode paysage pour les jeux.

Le dernier combiné phare de Legion lancé par Lenovo, et uniquement sur certains marchés (pas aux États-Unis), était le Y90 en février de l’année dernière. Il dispose d’une caméra selfie pop-up et d’une option de bande de stockage RAID 0 qui combine un SSD de 128 Go avec 512 Go de flash. Il y avait aussi le Y70 moins impressionnant annoncé en août dernier.

Lenovo n’a pas précisé si sa décision affectera les mises à jour Android diffusées sur les téléphones Legion actuels. Espérons que pour les propriétaires, la société copiera ce que LG a fait lorsqu’elle a fermé sa division téléphonique en promettant trois ans de mises à jour Android pour les combinés Legion.

Lenovo se concentrera désormais sur sa gamme de téléphones Moto et d’autres produits de marque Legion, notamment des PC de jeu, des ordinateurs portables et des équipements.

L’annonce est un autre coup dur pour ceux qui investissent dans l’industrie des smartphones de jeu. Cela survient peu de temps après que la marque Black Shark, soutenue par Xiaomi, a licencié la plupart de ses employés et n’a pas payé les indemnités de départ, bien que la société fabrique toujours des téléphones de jeu.

Mais le marché n’est certainement pas mort. Des marques comme Nubia Red Magic et la gamme Asus ROG sont toujours là. Dans le cas de ce dernier, l’Asus ROG Phone 7 arrive le 13 avril.

Les téléphones de jeu ont toujours été un domaine de niche. La plupart des gens qui veulent un appareil de jeu portable ont tendance à opter pour quelque chose comme le Steam Deck ou le Nintendo Switch plutôt que de payer pour un téléphone généralement plus cher. Ne soyez pas surpris si d’autres grands acteurs décident de suivre l’exemple de Lenovo à l’avenir.

