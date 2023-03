Xiaomi 13 Ultra commencera officiellement les ventes en avril

Comme nous le savons probablement tous, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro sont actuellement en vente. Cette série comprend également un modèle haut de gamme nommé Xiaomi 13 Ultra, et le nouveau produit sera bientôt lancé. Le Xiaomi 13 Ultra, le produit phare haut de gamme le plus puissant de Xiaomi à ce jour, sera mis en vente en avril. Cela vient d’un blogueur technologique, Wisdom Pikachu.

Le Xiaomi 13 Ultra dispose d’un téléobjectif périscope par rapport au Xiaomi 13 Pro. De plus, ce modèle est un Sony IMX858 qui offre un zoom optique 5x et un zoom numérique 120x. Le Xiaomi 13 Ultra sera également livré avec la super semelle extérieure de 1 pouce de Sony en tant que capteur standard et le cerveau d’imagerie de Xiaomi le prendra également en charge.

Xiaomi 13 Ultra mettra à niveau son appareil photo et son matériel

Xiaomi utilisera des algorithmes complexes pour améliorer la qualité d’image. Il le fera grâce à l’utilisation de ses puissantes compétences en matière de super caméra informatique. Ces systèmes incluent la synthèse multi-images, les algorithmes de réduction du bruit, les algorithmes anti-fausses couleurs, le capteur de balance des blancs, etc. Le besoin de tout cela sera de rendre l’image plus claire et plus réaliste. Ainsi, cet appareil obtiendra des résultats similaires ou même meilleurs que ceux des caméras optiques ordinaires.

En plus de la mise à niveau de l’appareil photo, la société effectuera des travaux sur l’écran. Le Xiaomi 13 Ultra sera livré avec un écran incurvé Samsung 2K E6. Cela s’ajoutera à la plate-forme mobile Snapdragon 8 phare de Qualcomm de 2e génération. Il utilisera également la version complète de la mémoire flash UFS 4.0 ainsi que la RAM LPDDR5X. De plus, cet appareil prendra en charge la charge flash de 90 W.

Le design du Xiaomi 13 Ultra est assez cool. Les quatre objectifs de la caméra sont placés symétriquement à gauche et à droite. De plus, l’emblème «LEICA» se trouve au centre de l’énorme module de caméra circulaire. Dans l’ensemble, il conserve l’esthétique du Xiaomi 12S Ultra.

