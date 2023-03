WSA Tools 1.0.0 désormais disponible avec prise en charge des processeurs ARM

L’arrivée du sous-système Android pour Windows a été une véritable révolution. Microsoft a réussi à faire fonctionner les applications Android sur Windows 11 comme si elles étaient natives. Évidemment, il reste encore beaucoup de travail à faire et la preuve en est que la boutique Amazon est encore médiocre. Heureusement, l’utilisateur franco simone a créé WSA Tools, la clé pour tirer le meilleur parti de WSA.

WSA Tools 1.0.0 arrive avec le support de la puce ARM

Grâce à cette application simple, nous pourrions installer presque tous les fichiers APK et avoir d’innombrables applications dans Windows 11. Par exemple, j’ai pu télécharger HBO Max avec la possibilité de télécharger des chapitres. De plus, l’application est très intuitive et fonctionne à merveille. Cependant, Simone a décidé d’améliorer encore l’application en incorporant de nouvelles fonctionnalités.

WSA Tools prend désormais en charge APK Bundle, ce qui facilite encore plus l’installation de n’importe quelle application. Un petit geste qui rend le sous-système Android de Windows 11 indispensable pour avoir tout ce qui nous manque dans Windows.

De plus, nous avons de nouvelles commandes et un journal des modifications. D’autre part, la prise en charge de plusieurs langues (anglais, italien, Français, allemand, polonais et portugais) a été intégrée. Oui, c’est vrai qu’il a peu d’options mais beaucoup de potentiel, mais il est plus facile de l’utiliser de cette façon.

Un autre ajout intéressant est le support ARM64. La plate-forme ARM de Microsoft est toujours en pleine phase de croissance et avec l’arrivée de Windows Dev Kit, davantage de développeurs sont encouragés à lancer leurs applications sur ARM. Enfin, l’application a été reconstruite sous le SDK WindowsApps.

Si vous voulez tirer le meilleur parti de WSA, nous vous recommandons vivement de l’essayer. Simone est également très active sur les réseaux sociaux et peut vous aider en cas de questions ou de problèmes.



