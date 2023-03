L’ADN capillaire de Beethoven fait enfin la lumière sur la cause de sa mort

Près de deux siècles après sa disparition, une nouvelle étude a révélé que le grand compositeur allemand était génétiquement prédisposé aux maladies du foie et avait contracté l’hépatite B dans les mois précédant sa mort.

Ludwing van Beethoven dans le portrait de Joseph Karl Stieler (1820) / Crédit : Beethoven–Haus Bonn

Une nouvelle étude génétique des mèches de cheveux de Ludwing van Beethoven fait enfin la lumière sur la mort du compositeur allemand à l’âge de 56 ans. Près de deux siècles après sa disparition, un lundi orageux du 6 mars 1827, il est amplement documenté que Beethoven est décédé des suites d’une longue maladie. Alité depuis le Noël précédent, il présentait des symptômes de jaunisse et d’accumulation de liquide dans les tissus, avec des membres enflés, de la toux et des difficultés respiratoires. On sait aussi du grand compositeur qu’il a commencé à perdre l’audition à l’âge de 20 ans, devenant sourd fonctionnel vers 40 ans, et qu’il a souffert de fortes douleurs abdominales et de diarrhées chroniques dès l’âge de 22 ans. Cependant, ce qui n’était pas connu jusqu’à présent, c’est ce qui a réellement causé la maladie de Beethoven, mais une analyse ADN complète de plusieurs mèches de cheveux a révélé les secrets médicaux de son état. Il se révèle, comme cela arrive parfois lors de l’analyse de l’ADN des personnes, que son chromosome Y ne correspond à celui d’aucun des descendants actuels de sa lignée familiale, suggérant que la naissance du compositeur est liée à une relation hors mariage dans le paternel direct. doubler.

Les causes de la mort de Ludwing van Beethoven

Cependant, l’objectif principal de l’étude, qui vient d’être publiée dans la revue Current Biology, était de trouver une explication au trouble auditif, mais l’analyse génétique n’a pas indiqué de cause définitive pour la surdité ou les problèmes gastro-intestinaux. « Cependant, nous avons découvert un certain nombre de facteurs de risque génétiques importants pour les maladies du foie », a déclaré Johannes Krause de l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive à Leipzig, en Allemagne, et co-auteur principal de l’étude. Nous avons également trouvé des preuves d’une infection par le virus de l’hépatite B dans les mois précédant la dernière maladie du compositeur. Ces conditions ont probablement contribué à sa mort. »

L’idée de l’analyse a été conçue il y a près d’une décennie par Tristan Begg, auteur principal de l’étude qui est maintenant basé à l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, et co-auteur William Meredith, de l’American Beethoven Society à l’Université d’État de San Jose, Californie Les deux chercheurs ont été motivés par la demande de Beethoven de mener des études post-mortem décrivant sa maladie – sa surdité progressive – afin de la rendre publique, afin que « dans la mesure du possible, au moins le monde se réconcilie avec moi ». ma mort ». L’étude, qui a également impliqué Toomas Kivisild de la Katholieke Universiteit de Louvain, en Belgique, s’est appuyée sur des améliorations récentes dans l’analyse de l’ADN ancien, qui ont permis le séquençage de l’ensemble du génome à partir de petites quantités de cheveux.

Analyse ADN des cheveux de Beethoven

Tout d’abord, les chercheurs ont analysé des mèches de cheveux de source indépendante attribuées à Beethoven, dont seulement cinq ont confirmé appartenir au même homme européen, jugeant ces cinq échantillons comme « presque certainement authentiques » avant de les utiliser pour le séquençage d’un costume d’affaires.

Les biographes médicaux avaient précédemment suggéré que Beethoven avait de nombreux problèmes de santé essentiellement héréditaires. Mais, comme indiqué, les chercheurs ont été incapables de trouver une explication génétique à la déficience auditive ou aux problèmes gastro-intestinaux. Cependant, ils ont découvert qu’il était génétiquement prédisposé aux maladies du foie.

Une analyse plus approfondie a suggéré qu’il avait également une infection à l’hépatite B, au moins pendant les mois qui ont précédé sa mort. « Combinées à une prédisposition génétique et à sa consommation d’alcool largement acceptée, ces données fournissent des explications plausibles à la grave maladie du foie de Beethoven, qui a abouti à sa mort », expliquent les chercheurs.

Les chercheurs soulignent par ailleurs que les analyses précédentes, qui suggéraient que Beethoven avait souffert d’un empoisonnement au plomb, se sont avérées être basées sur un exemplaire qui n’était pas du tout celui du compositeur; au lieu de cela, il venait d’une femme. « Les futures études sur les tests de plomb, d’opiacés et de mercure – disent les chercheurs – devront être menées sur des échantillons authentiques ».

L’ADN extrait des cheveux de Beethoven est génétiquement très similaire à celui des personnes vivant dans la Rhénanie du Nord-Westphalie d’aujourd’hui, ainsi que cohérent avec l’ascendance allemande connue de Beethoven, a ajouté le Dr Begg. De nouvelles analyses d’échantillons collectés au fil du temps pourraient donc aider à clarifier quand le compositeur a été infecté par l’hépatite B. Entre-temps, d’autres études de ses proches parents pourraient aider à clarifier sa relation biologique avec les descendants modernes de la famille Beethoven.

