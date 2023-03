Le 25 mars, magnifique alignement avec 5 planètes et le croissant de lune : comment les voir et les reconnaître

Fin mars, plusieurs planètes et la Lune donneront un spectacle en Occident. Au crépuscule du soir du 25, pas moins de six objets seront les protagonistes d’un merveilleux alignement céleste. Voici ce qu’ils sont et comment les reconnaître dans le ciel.

Crédit : Stellarium

Le samedi 25 mars 2023, nous pourrons admirer un magnifique alignement dans le ciel avec six protagonistes : cinq planètes (dont quatre sont visibles à l’œil nu) et le croissant de lune. C’est la plus évocatrice de plusieurs valses célestes qui embrasent le ciel occidental ces jours-ci, un spectacle qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois. Comme l’indique l’Union française des astronomes amateurs (UAI), en effet, le dimanche 26, l’étreinte de la Lune avec l’amas d’étoiles ouvert des Pléiades ou « Seven Sisters » nous attend, tandis que le mardi 28, nous aurons une double conjonction astrale , entre Jupiter et Mercure et entre la Lune et Mars. Voici tout ce que vous devez savoir sur le super alignement du 25.

Afin de pouvoir admirer tous les protagonistes – du moins ceux visibles à l’œil nu – de l’événement astronomique suggestif, nous devrons diriger notre regard vers l’Ouest au crépuscule du soir, immédiatement après le coucher du soleil, prévu à 18h26, heure de Nice. (il change selon la position géographique). Il est essentiel d’attendre que l’étoile disparaisse au-delà de l’horizon, car regarder directement le disque solaire peut causer des dommages très graves et permanents à la vue, y compris la cécité. Après avoir cadré le ciel occidental, juste dans la zone où le soleil s’est couché, nous pouvons commencer à identifier et reconnaître tous les protagonistes de l’alignement céleste. La ligne pointillée au firmament sera immédiatement reconnaissable, mais pour l’identification des objets individuels, il est bon de commencer par ceux plus bas, car ils seront les premiers à disparaître derrière l’horizon.

La première à intercepter, ainsi que la plus basse du sextuor, est Mercure, visible uniquement dans des fenêtres temporelles restreintes autour du lever ou du coucher du soleil puisqu’il s’agit de la première planète du système solaire, c’est-à-dire celle qui orbite la plus proche du Soleil et avec le qui est étroitement associé. La « balle » de notre système – Mercure est le plus rapide de tous – sera visible sous la forme d’un point brillant, pas trop intense, mais certainement moins brillant que Jupiter, qui se trouvera juste au-dessus, serti dans la constellation des Poissons. La géante gazeuse, deuxième protagoniste de l’alignement, est en fait le quatrième objet le plus brillant du ciel, après le Soleil, la Lune et Vénus. Juste la « Planète de l’Amour », nichée entre les constellations du Bélier (à droite) et de la Baleine (à gauche) représente le troisième protagoniste de l’événement astronomique. C’est le point de lumière le plus brillant de toute la ligne imaginaire du ciel occidental, en raison de sa proximité et de l’atmosphère dense et corrosive qui reflète les rayons du soleil d’une manière si unique qu’il apparaît comme un petit phare suspendu parmi les étoiles.

Le quatrième objet à faire partie du sextuor est la planète gelée Uranus, invisible à l’œil nu sauf dans certaines circonstances et avec un ciel complètement dépourvu de pollution lumineuse (elle est en fait à la limite de la perceptibilité à l’œil humain). Le 25 mars au soir, elle sera exactement à mi-chemin entre Vénus et le croissant de lune, mais sans un instrument dédié comme des jumelles ou un petit télescope vous ne pourrez pas l’admirer. La Lune est le cinquième protagoniste de l’événement et se trouvera dans la constellation du Taureau, juste en dessous des Pléiades. La Nouvelle Lune s’est produite à 18h23, heure française, le 21 mars, donc une faucille un peu plus que suggérée sera visible. Le dernier objet céleste à clôturer l’alignement est Mars, qui sera beaucoup plus haut que les autres : il sera en fait placé entre les constellations de l’Auriga (à droite) et des Gémeaux (à gauche), pas trop loin de la brillante Étoile Capella. Le reconnaître sera très simple, grâce à sa couleur rouge intense et au fait qu’il sera aligné avec les autres objets.

Pour profiter de tout l’alignement, bien sûr, en plus du ciel clair, il sera essentiel d’avoir un horizon ouest exempt d’obstacles visuels naturels et artificiels, tels que des arbres, des bâtiments, des montagnes, etc. En effet, certains des objets, en particulier Jupiter et Mercure, seront très bas à l’horizon. Le conseil est d’aller sur une plage sombre (face à l’ouest) ou dans une prairie en montagne, sous un ciel étoilé exempt de pollution lumineuse. Le spectacle sera absolument garanti.

