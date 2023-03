La Russie et la Chine veulent devenir des leaders mondiaux de la technologie, de la sécurité et de l’IA

Qu’est-ce qui vient de se passer? Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping ont annoncé leur intention de faire de leurs pays respectifs des leaders mondiaux de l’informatique, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle, ce qui pourrait être un objectif difficile à atteindre compte tenu du nombre de sanctions liées à la technologie et de contrôles à l’exportation imposés. les deux nations.

Jinping s’est rendu à Moscou pendant trois jours cette semaine pour s’entretenir avec son homologue russe. Cela a conduit à un certain nombre d’accords dans différents domaines, énumérés dans un document intitulé « Déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la Fédération de Russie sur l’approfondissement du partenariat stratégique global de coordination dans la nouvelle ère ».

Le document est rempli du genre de langage auquel on pourrait s’attendre de la part des deux dirigeants, y compris la critique du « récit hypocrite de la soi-disant » démocratie contre l’autoritarisme « ». Il contient également des sections relatives aux ambitions technologiques des nations.

Les présidents ont convenu de former de nouveaux modèles de coopération dans des secteurs tels que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la 5G, l’économie numérique et l’économie à faibles émissions de carbone. « La souveraineté technologique est la clé de la durabilité. Nous proposons d’améliorer encore les partenariats stratégiques dans des industries spécifiques. En combinant notre richesse de capacité de recherche et nos capacités industrielles, la Russie et la Chine peuvent devenir des leaders mondiaux dans les technologies de l’information, la cybersécurité et l’intelligence artificielle », a-t-il ajouté. lit.

Il est difficile d’imaginer que l’un ou l’autre pays devienne un leader mondial dans ces domaines, étant donné sa capacité limitée à utiliser la technologie étrangère. La Russie, bien sûr, a fait l’objet de nombreuses sanctions depuis qu’elle a envahi l’Ukraine il y a plus d’un an ; IBM, Nvidia, Intel et bien d’autres ont cessé de vendre leurs produits dans le pays.

La Russie a précédemment affirmé audacieusement qu’elle investirait dans le développement, la fabrication et la formation du personnel de puces nationales, avec l’intention de produire des puces utilisant un nœud de 28 nm d’ici 2030. Actuellement, l’incapacité de la Russie à se procurer des semi-conducteurs fiables l’a obligée à utiliser des composants pris des lave-vaisselle et des réfrigérateurs dans ses réservoirs.

Les sanctions contre la Russie l’ont amenée à se tourner vers le marché gris chinois pour ses importations de semi-conducteurs. Malheureusement pour Poutine, près de la moitié d’entre eux sont défectueux.

Les sanctions imposées par la Chine sur les outils de fabrication de puces sont bien documentées. Les restrictions introduites en octobre sont conçues pour plafonner les puces logiques du pays au nœud de 14 nanomètres, la DRAM à 18 nm et la mémoire flash 3D NAND à 128 couches. Les États-Unis affirment que cela empêchera la Chine de développer des semi-conducteurs pour des applications militaires, notamment des superordinateurs, la modélisation d’armes nucléaires et des armes hypersoniques.

Les entreprises chinoises avaient rempli des entrepôts avec des équipements de fabrication de puces en prévision de nouvelles restrictions imposées par les Pays-Bas, qui sont arrivées au début de ce mois.

Malgré les restrictions, un récent rapport d’un groupe de réflexion a affirmé que la Chine était en tête des États-Unis dans la recherche de 37 des 44 technologies critiques.

Ailleurs, le document russo-chinois déclare que « les deux parties soutiennent le comité ad hoc des Nations unies pour élaborer une convention internationale globale contre l’utilisation des technologies de l’information et de la communication à des fins criminelles ». Encore une fois, cela semble un peu surprenant, étant donné que la majorité des pirates informatiques parrainés par l’État sont originaires de ces deux pays.

Dans des nouvelles connexes, le Kremlin plus tôt cette semaine a dit aux responsables impliqués dans la campagne de réélection de Poutine en 2024 de se débarrasser de leurs iPhones par mesure de sécurité contre les agences occidentales. Alternativement, ils pourraient donner les combinés aux « enfants ». Il semble que le Kremlin pense que les téléphones de Cupertino sont plus faciles à pirater et plus susceptibles d’être espionnés par des espions occidentaux que les autres smartphones.

