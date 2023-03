Apple dépasse Samsung en tant que premier fournisseur mondial de smartphones

Le marché mondial des smartphones a connu des changements importants au quatrième trimestre 2022, selon un récent rapport publié par l’agence d’analyse Counterpoint Research. Le changement le plus notable a été l’émergence d’Apple en tant que nouveau leader du marché. Dépassant son principal concurrent, le géant sud-coréen Samsung.

Aux deuxième et troisième trimestres de 2022, la part de marché mondiale d’Apple n’était que de 16 %. Cependant, après le lancement très attendu à l’automne de la série iPhone 14, la part de la société a bondi à 23 % au quatrième trimestre. Parmi les cinq principaux fabricants de smartphones, Apple et Oppo ont été les deux seuls à connaître une croissance au cours de cette période. Leurs expéditions augmentant respectivement de 42% et 4%.

En revanche, Samsung a fait face à une baisse significative au quatrième trimestre. Avec ses expéditions de smartphones en baisse de 16 % d’une année sur l’autre (YoY) et de 9 % d’un trimestre sur l’autre (QoQ) à 58,3 millions d’unités. Par conséquent, la part de marché de l’entreprise a chuté à 15 %. La répartition régionale des parts de marché a révélé des disparités intéressantes. Par exemple, Apple a dominé le marché nord-américain avec une part de 57 %. Tandis que Samsung occupait la première place en Europe avec 31 %. Au Moyen-Orient et en Afrique, Apple n’a pas réussi à se positionner dans le top cinq. Et en Amérique latine, l’entreprise s’est classée quatrième.

La performance globale du marché des smartphones en 2022 était moins qu’impressionnante. Avec des expéditions totales en baisse de 12 % à 1,2 milliard d’unités, le chiffre le plus bas depuis 2013. Le quatrième trimestre a connu une baisse encore plus prononcée, les expéditions ayant chuté de 19 % en glissement annuel à 302,6 millions d’appareils.

Malgré la part relativement faible d’Apple dans le nombre total de smartphones Android, la société a consolidé sa position de leader incontesté du segment haut de gamme. En 2022, Apple captait 75 % de ce marché, laissant Samsung loin derrière. Cela marque une augmentation significative par rapport à 2021, lorsque la société détenait déjà une part impressionnante de 70 % dans le créneau premium.

En conclusion, le quatrième trimestre 2022 a changé la donne sur le marché mondial des smartphones. Avec Apple s’élevant à la première place et supplantant son rival de longue date, Samsung. La série iPhone 14 a joué un rôle crucial dans ce changement, même au milieu de la baisse globale des expéditions de smartphones. Alors que le marché continue d’évoluer, il reste à voir comment les concurrents réagiront à la domination croissante d’Apple. Surtout dans le segment haut de gamme.