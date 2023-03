Naviguez plus intelligemment avec la dernière mise à jour d’Opera – avec ChatGPT et Chatsonic AI

Microsoft a été l’une des premières entreprises à comprendre la valeur que ChatGPT pouvait apporter à son entreprise. C’est pourquoi Bill Gates n’a pas hésité à débourser 10 milliards de dollars. En effet, la société de Redmond a eu accès à toutes les fonctionnalités du produit OpenAI et a pu l’intégrer dans plusieurs services. Le premier était la recherche Bing, qui a reçu le support GPT-3.5, rendant le processus de recherche beaucoup plus avancé. Plus tard, Microsoft a ajouté le chatbot alimenté par l’IA à son navigateur Edge. À l’heure actuelle, des tonnes de produits et services Microsoft utilisent l’IA et se démarquent grâce à elle. Mais cela ne durera pas longtemps car d’autres entreprises intègrent également l’IA dans leurs produits. Les concurrents d’OpenAI travaillent également sur leurs propres versions de ChatGPT. Google’s Bard en est le meilleur exemple. Dans ce contexte, Opera a déjà annoncé qu’il intégrerait prochainement ChatGPT dans son navigateur.

Aujourd’hui, le navigateur Opera a publié une nouvelle mise à jour (version 97.0.4719.26) qui apporte un chatbot IA génératif basé sur ChatGPT et l’intégration de ChatSonic. Ces deux sont ce dont les utilisateurs ont besoin en ce moment. Nous pensons que si le premier met l’accent sur le texte, le second met l’accent sur les images.

Quelles nouvelles fonctionnalités le navigateur Opera offre-t-il ?

Le navigateur Opera a mis ChatGPT et ChatSonic dans la barre latérale pour les rendre accessibles.

Les utilisateurs peuvent désormais générer des indices d’IA en mettant en surbrillance ou en tapant du texte sur le site Web. Dans le même temps, les utilisateurs peuvent également demander à l’IA de les aider à rédiger des articles, des résumés de pages Web et des publications sur les réseaux sociaux pour les utilisateurs ou d’aider les utilisateurs avec des idées créatives via des invites.

Comme mentionné, ChatGPT traite le texte, tandis que ChatSonic, optimisé par GPT-4, permet aux utilisateurs de générer des images basées sur la saisie de texte.

L’équipe du navigateur Opera travaille également sur de nouvelles fonctionnalités. Opera a déclaré qu’il développait également d’autres fonctionnalités d’IA pour « améliorer l’expérience de navigation » et prévoyait d’ajouter « des services de contenu populaires générés par l’IA à la barre latérale ».