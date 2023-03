Découvrez Android 12 avec le Nokia C12 Pro 2

Nokia fait discrètement son entrée sur le marché des smartphones. Plus tôt cette année, en janvier, HMD Global a lancé le Nokia C12. Inutile de dire que le C12 est un smartphone d’entrée de gamme avec des spécifications raisonnables. La société a maintenant lancé le Nokia C12 Pro. Dans le détail, le smartphone présente des caractéristiques similaires au C12 ; cependant, une batterie amovible de 4 000 mAh est le nouvel ajout.

HMD Global est très confiant que la série C12 fera un grand retour, du moins au niveau d’entrée. Le smartphone aidera les utilisateurs à prendre des photos avec un mode nuit et un mode portrait puissants. L’écran HD+ de 6,3 pouces fait la différence entre ce smartphone et les autres téléphones de marque. Il y a beaucoup à offrir; discutons des fonctionnalités étonnantes.

Conditions du marché Nokia C12 Pro To CompeteTough:

Les conditions du marché sont difficiles ces jours-ci; par conséquent, faire des déclarations sur son entrée fringante sera faux. Nokia C12 Pro est un smartphone Android d’entrée de gamme, et HMD Global doit faire quelque chose de plus pour dominer le marché. Gardant cela à l’esprit, le smartphone est équipé de certaines fonctionnalités standard. Les caractéristiques comprennent un écran HD + de 6,3 pouces et une caméra selfie de 5 MP à encoche en forme de goutte d’eau.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

De plus, l’arrière du Nokia C12 Pro est doté d’un objectif principal de 8MP accompagné d’un flash LED. Le système de caméra est juste juste; ce n’est pas quelque chose à la hauteur de nos espérances. De plus, la caractéristique unique de ce smartphone est l’Android 12 (édition Go). Le système d’exploitation Android 12 recevra des mises à jour de sécurité pendant deux ans. De plus, le Nokia C12 Pro est équipé du processeur 986a1 d’Unisoc avec des options de mémoire standard.

Ces téléphones Android disposent d’une configuration de 2/3 Go de RAM avec 64 Go de mémoire uniquement. Si nous parlons des options de couleur, vous ne pouvez obtenir que les couleurs Charcoal, Light Mint et Dark Cyan. Nokia C12 Pro avec le modèle 2/64 Go commence à 6 999 INR, et la variante 3/64 Go vous coûtera 7 499 INR. Vous pouvez acheter ces smartphones d’entrée de gamme ou économiques dans des stores de détail en ligne et hors ligne en Inde.