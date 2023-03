Voici toutes les actualités de Bing : réponses plus rapides, nouvelles limites, partage sur Facebook et Twitter, et plus encore

Microsoft continue de travailler pour améliorer le chat conversationnel Bing. En fait, de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à Bing Chat la semaine dernière, améliorant sa vitesse et ses fonctionnalités.

Les nouvelles fonctionnalités incluent de nouvelles limites. De 10 messages de chat et 100 conversations par jour, nous sommes passés à 15 messages et jusqu’à 150 conversations par jour. Avec ces nouvelles limites, nous pouvons pratiquement considérer nos besoins pour obtenir des informations du moteur de recherche comme résolus.

Plus de liste d’attente pour accéder à Bing Chat

Une autre nouveauté est que les utilisateurs n’auront pas à attendre pour accéder à Bing Chat. L’inscription sera toujours nécessaire pour accéder à la version d’essai du moteur de recherche basé sur l’IA de GPT-4, mais l’accès sera instantané.

De plus, nous verrons que la vitesse de réponse du service sera beaucoup plus rapide lorsque nous choisirons la tonalité de réponse équilibrée. Cependant, les tonalités précises et créatives restent inchangées, même si ces dernières pourront traiter une plus grande quantité d’informations en fonction du contexte de l’utilisateur.

De plus, en tant que nouvelle fonctionnalité de Bing, nous aurons la possibilité de partager les réponses sur Twitter et Facebook. De cette façon, nous n’aurons pas à copier-coller la réponse pour la partager, mais nous pourrons partager directement les informations obtenues sur notre réseau social préféré.

Enfin, la nouveauté la plus remarquable est l’intégration de Bing Chat dans Microsoft Edge 111. La dernière mise à jour du navigateur introduit Bing dans la barre latérale. Cependant, il ajoute non seulement un chat conversationnel, mais introduit également un mode d’écriture qui nous aidera lors de la création de publications ou de la rédaction d’e-mails.

En fait, nous pouvons choisir le format de contenu que nous voulons générer, la longueur et le ton en fonction d’un thème que nous avons préalablement spécifié. De cette façon, ce genre de Copilot nous accompagnera partout où il y a une interface web.

