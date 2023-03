Microsoft pourrait lancer sa propre boutique Xbox pour iOS et Android en 2024

Avec le rachat d’Activision Blizzard, Microsoft avait deux objectifs : améliorer le catalogue Xbox Game Pass et prendre pied sur le marché du jeu vidéo mobile. Après tout, Activision Blizzard possède également King, qui développe des jeux légendaires comme Candy Crush.

Avec le nouveau catalogue Xbox et la future obligation d’autoriser les boutiques tierces sur iOS et Android, les Redmonds ont vu la fenêtre d’opportunité s’ouvrir pour faire la guerre à eux seuls. De cette façon, ils prévoient de lancer leur boutique de jeux sur les deux plates-formes mobiles et de cesser de dépendre de Google et d’Apple, ainsi que des commissions de leurs magasins.

La boutique Xbox arriverait en 2024 sur iOS et Android

De nombreuses entreprises ont dénoncé la position de monopole dont jouissent Google et Apple en termes de distribution d’applications sur leurs systèmes d’exploitation. Rappelons-nous, par exemple, la guerre qu’Epic a décidé de déclencher en raison des revenus qu’elle perdait avec Fortnite.

Puis sont venus d’autres grands comme Spotify et Microsoft. La pression a conduit l’Union européenne à enquêter sur ces positions privilégiées et à préparer des réglementations qui libèrent le marché de la distribution d’applications mobiles.

Dans cette optique, Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a confirmé les intentions de Microsoft de développer sa propre boutique mobile Xbox.

Nous voulons être en mesure de fournir du contenu de Xbox et de partenaires tiers sur n’importe quel écran où le jeu est possible. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas faire cela sur les appareils mobiles, mais nous voulons construire un monde qui, selon nous, est encore à venir, où ces appareils sont plus ouverts.

Pensons au nombre de micro-transactions qui peuvent déplacer des titres comme Call of Duty : Mobile ou Candy Crush, dont Google et Apple conservent entre 20% et 30% lorsqu’ils utilisent leurs passerelles de paiement. Avec cette boutique, Microsoft n’aurait pas à renoncer à une partie de ses bénéfices et pourrait offrir des conditions plus avantageuses à ses partenaires.

Par exemple, cela pourrait inciter Epic à publier Fortnite sur la boutique Xbox sur iOS et Android, en ajoutant des titres très pertinents dans le secteur mobile. Dans tous les cas, il faudra attendre 2024 pour voir ce rêve se réaliser.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :