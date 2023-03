Oppo Find X6 Pro dévoilé avec un écran et une caméra révolutionnaires

Oppo, un célèbre fabricant chinois de smartphones, a récemment lancé ses derniers smartphones phares en Chine, les Oppo Find X6 et Oppo Find X6 Pro. L’objectif principal de l’entreprise pour l’Oppo Find X6 Pro est de revendiquer le titre de meilleur téléphone avec appareil photo au monde. D’autre part, le modèle de base, Oppo Find X6, a également suscité l’intérêt des passionnés de technologie avec ses fonctionnalités d’appareil photo qui rivalisent avec d’autres concurrents, tels que le Xiaomi 13 et le Samsung Galaxy S23.

Oppo Find X6 Pro a un écran et des caméras époustouflants

L’Oppo Find X6 Pro dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et d’un écran OLED avec une diagonale de 6,82 pouces, une résolution de 3168 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une représentation des couleurs 10 bits. L’écran a une luminosité record allant jusqu’à 2500 cd/m² en mode HDR, tandis que la luminosité en mode normal est de 1500 cd/m². L’appareil photo de l’Oppo Find X6 Pro est ce qui le distingue, composé de trois capteurs avec une résolution de 50 mégapixels.

L’appareil photo principal utilise un format optique Sony IMX989 de 1 pouce, tandis que l’objectif ultra grand-angle utilise un capteur Sony IMX890, et le module téléobjectif fournit un zoom optique 3x avec un autre capteur IMX890. L’appareil photo du téléphone utilise des algorithmes de photographie informatique pour produire des images détaillées, lumineuses et saturées. La caméra frontale de l’Oppo Find X6 Pro est un capteur Sony IMX709 de 32 mégapixels. Le téléphone a une capacité de batterie de 5000 mAh et prend en charge une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Caractéristiques du OPPO Find X6 Pro

Écran Quad HD+ 1-120 Hz LTPO AMOLED de 6,82 pouces (3168 × 1440 pixels), taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 240 Hz, luminosité maximale jusqu’à 2500 nits, gradation PWM 1440 Hz, Dolby Vision, protection Corning Gorilla Glass Victus

Plate-forme mobile Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4nm avec GPU Adreno 740

12 Go / 16 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go de stockage UFS 4.0, 16 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go de stockage UFS 4.0

Android 13 avec ColorOS 13.1

Double SIM (nano + nano)

Appareil photo 50MP avec capteur Sony IMX989 1″, objectif en verre 8P, ouverture f/1.75, OIS, HDR 10 bits, appareil photo ultra-large 50MP 110° avec ouverture f/2.2, option macro 4cm, capteur Sony IMX890, téléobjectif périscope 50MP 3X appareil photo avec ouverture ƒ/2,6, objectif miroir 5P, capteur Sony IMX890, OIS, zoom numérique jusqu’à 120X, Hasselblad, MariSilicon X NPU

Caméra frontale 32MP avec capteur Sony IMX709 RGBW, ouverture f/2.4

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Résistant à la poussière et à l’eau (IP68)

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Dimensions : 164,8×76,2 (verre) / 76,3 mm (cuir)x9,1 mm (verre) / 9,5 mm (cuir) ; Poids : 218g (verre) / 216g (cuir)

5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, double antenne NFC, USB Type-C

Batterie 5000 mAh (typique) avec charge rapide SuperVOOC 100 W, charge sans fil Qi 50 W, charge inversée

Oppo Find X6 est un nouveau tueur phare

D’autre part, l’Oppo Find X6 fonctionne sur le SoC MediaTek Dimensity 9200, avec un écran OLED d’une diagonale de 6,74 pouces, une résolution de 2772 x 1240 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1450 cd/ m² La caméra Oppo Find X6 possède un module similaire à l’Oppo Find X6 Pro. Quel est le module avec un téléobjectif.

Le module de caméra principal comprend un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels. Alors que l’objectif ultra grand-angle utilise un capteur Samsung JN1, également avec une résolution de 50 mégapixels. La caméra frontale de l’Oppo Find X6 est la même que celle de l’Oppo Find X6 Pro. L’Oppo Find X6 dispose d’une batterie de 4800 mAh avec prise en charge d’une charge de 80 W. Mais il ne prend pas en charge la charge sans fil.

Caractéristiques du OPPO Find X6

Écran AMOLED de 6,74 pouces (2772 x 1240 pixels) 1,5K 120Hz, taux de rafraîchissement dynamique intelligent, taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 360Hz, luminosité jusqu’à 1450 nits, gradation PWM 1440Hz, HDR 10+, protection Corning Gorilla Glass Victus

Processeur Octa Core Dimensity 9200 4 nm jusqu’à 3,05 GHz avec processeur graphique Immortalis-G715 à 11 cœurs

12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go de stockage UFS 4.0 / 16 Go de RAM LPDDR5X avec 512 Go de stockage UFS 4.0

Android 13 avec ColorOS 13.1

Double SIM (nano + nano)

Appareil photo 50MP avec capteur Sony IMX890 1″, objectif en verre 6P, ouverture f/1.8, OIS, HDR 10 bits. Appareil photo ultra-large 50MP 112° avec ouverture f/2.0, option macro 3cm, capteur Samsung S5KJN1. Téléobjectif périscope 50MP 3X avec ouverture ƒ/2.6, objectif miroir 5P, capteur Sony IMX890, OIS, zoom numérique jusqu’à 120X, Hasselblad, MariSilicon X NPU

Caméra frontale 32MP avec capteur Sony IMX709 RGBW, ouverture f/2.4

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP64)

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Dimensions : 162,9 x 74,1 × 8,96 mm ; Poids : 207 g

5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, double antenne NFC, USB Type-C

Batterie 4800 mAh (typique) avec charge rapide SuperVOOC 80 W

Les deux téléphones fonctionnent sous Android 13 et Oppo garantit quatre mises à jour Android majeures pour les appareils. Ce qui indique qu’ils recevront les mises à jour d’Android 17 et une autre année de mises à jour de sécurité. Les prix de l’Oppo Find X6 sont de 655 $ pour la variante 12/256 Go et de 730 $ pour la variante 16/512 Go. Pendant ce temps, les prix de l’Oppo Find X6 Pro sont de 870 $ pour la variante 12/256 Go, 945 $ pour la variante 16/256 Go et 1020 $ pour la variante 16/512 Go. Les préventes en Chine ont commencé, mais des rumeurs suggèrent que l’Oppo Find X6 Pro ne sera pas disponible en dehors de la Chine, bien que cela n’ait pas été confirmé.

En conclusion, Oppo a une nouvelle fois démontré ses atouts technologiques avec ses derniers smartphones phares, les Oppo Find X6 et Oppo Find X6 Pro. Ces téléphones offrent une variété de fonctionnalités qui ne manqueront pas de susciter l’intérêt des passionnés de smartphones du monde entier. L’Oppo Find X6 Pro se vante de ses capacités de caméra. Qui est sur le point de remporter le titre de meilleur appareil photo pour smartphone au monde. Alors que le Find X6 est un nouveau tueur phare qui viendra concurrencer les autres smartphones puissants disponibles sur le marché.