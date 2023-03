Les données d’Audiweb révèlent qui passe le plus de temps en ligne, et ce ne sont pas les jeunes

Nous passons près de trois jours sur le web par mois, selon les données recueillies en janvier 2023. Les statistiques montrent également la tranche d’âge, le sexe et la zone géographique de ceux qui surfent le plus.

Combien de temps passons-nous en ligne ? Une estimation a été faite par Audiweb (la société qui collecte et traite les données d’audience Internet en Italie) qui, en publiant les chiffres d’audience numériques totaux pour janvier 2023, a également démystifié certains stéréotypes. En résumé, près de trois jours par mois sont passés sur des plateformes, des sites et des réseaux sociaux. L’analyse, qui a recueilli des informations auprès de 44 millions d’utilisateurs âgés de deux ans et plus, a estimé que 68 heures et 38 minutes par personne sont passées en ligne.

Pour briser un faux mythe, ce sont les données des tranches d’âge. Non, les jeunes ne sont pas ceux qui passent le plus de temps en ligne. Selon les statistiques, en effet, 84% des enfants en ligne entre 18 et 34 ans, un bon 4 points de pourcentage de plus pour le groupe entre 35 et 44 ans, 88,8%, sont des utilisateurs entre 45 et 54 ans, 87,9% (ils toujours passé plus de temps en ligne que la GenZ et la génération Y). La fourchette entre 55 et 64 ans se démarque, mais pas trop, à 82,2% et les plus de 64 ans clôturent à 66,8%.

Qui passe le plus de temps en ligne

Essayons de comprendre le profil de ceux qui passent le plus de temps en ligne. Constater les données d’utilisation d’internet par les divers segments de la population entre 18 et 74 ansil semble qu’un jour moyen, 84,4 % des utilisateurs étaient en ligne Hommes80,9 % des femmes. Femmesen général, ils ont consacré plus de temps que les hommes pour utiliser Mobile (2 heures et 37 minutes, contre 2 heures et 17 minutes), en revanche les hommes passent (un peu) plus de temps devant l’ordinateur (1 heure et 15 minutes contre 1 heure).

En général, l’utilisation du mobile est gagnante, les jeunes parmi 18 et 34 ans ce sont eux qui ont passé le plus de temps en ligne à l’aide d’un smartphone, respectivement 3 heures pour les 18-24, 2 heures et 43 minutes pour les 24-34. En fait, même la population parmi les 35 et 44 années (85,7 %) Hé 45-54 années (85,2 %) préfère l’utiliser depuis Mobile. Le Nord-Ouest, en revanche, est la zone où les utilisateurs passent le plus de temps en ligne, 64,7 %, soit environ 10,2 millions de personnes. Immédiatement en dessous se trouve le Nord-Est (7,2 millions) 62,3%, puis le Centre (7,5 millions), 64,2% et enfin Sud et Iles (11,6 millions), 58,6 %. L’image donc de l’utilisateur qui passe le plus de temps en ligne est celle d’un homme d’âge moyen avec un smartphone à la main dans le Nord-Ouest

Que fait-on sur le web ?

Les médias sociaux restent une priorité, nous passons la plupart du temps en ligne en fait sur des plateformes. En janvier 2023, les Italiens ont passé en moyenne 22 heures et 17 minutes par personne sur les réseaux sociaux. Près de trois heures de plus qu’en janvier 2022. En réalité c’est une tendance à la hausse, en effet au vu des statistiques publiées sur Data Media Hub ces dernières années, on constate qu’entre 2020 et 2022 le nombre de personnes ayant surfé en ligne a augmenté de 7 points de pourcentage, et 68,9 % des utilisateurs ont utilisé des services de messagerie instantanée

Les statistiques montrent également que 71,1 % de la population (41,6 millions) ont utilisé je moteur de recherche68,8 % (40,3 millions) ont consulté des sites et des applications mobiles dédiés à outils en ligne67% (39,3 millions) de ceux dédiés à informations et contenu vidéoet 66,3 % (38,9 millions) ma portails généralistes. Par rapport à décembre cependant, le temps consacré aux achats en ligne est en baisse (-16,3 %), cependant, à considérer les dépenses de Noël qui pèsent sur le budget de décembre, les cartes et informations de voyage affichent également une baisse (-4,6 %), moins de temps également. sur les sites de recettes (-12,8%), qui chutent à la 16ème place du classement.

