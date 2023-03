Jouez n’importe où : sortie de la boutique Xbox Mobile de Microsoft en 2024

La boutique mobile Microsoft Xbox pour les jeux arrive enfin. Microsoft prévoit de lancer ce nouveau store incroyable dès l’année prochaine. Le géant du jeu sur console a élaboré une excellente stratégie pour s’ouvrir de nouvelles dimensions. Phil Spencer, le chef de la Xbox, a déclaré que la société était impatiente de contrer la domination croissante d’autres sociétés technologiques comme Apple et Google.

Bien sûr, ces deux géants de la technologie ont déjà lancé leurs stores d’applications mobiles. Microsoft se sent obligé de suivre cet exemple. Phil Spencer pense que Microsoft souhaite offrir du contenu Xbox et partenaire aux utilisateurs Xbox pour l’écran qu’ils préfèrent. Actuellement, la société n’est pas en mesure d’offrir du contenu sur les appareils mobiles. Par conséquent, il prévoit d’ouvrir davantage d’options aux utilisateurs qui souhaitent jouer à des jeux sur leurs appareils mobiles.

Microsoft Xbox Mobile Store n’est pas une nouveauté en devenir…

Microsoft Xbox Mobile Store a été la vision tant attendue de Microsoft. La société a fait allusion à son store de nouvelle génération l’année dernière, un mois après avoir annoncé son acquisition d’Activision Blizzard. La société prévoit de concurrencer Google et Apple avec des jeux comme Call of Duty : Mobile et Candy Crush Saga d’Activision Blizzard.

Ce sont parmi les jeux les plus populaires sur les systèmes d’exploitation mobiles. Pour jouer un sale jeu, Microsoft devra demander l’aide des régulateurs pour restreindre ses concurrents comme Google et Apple. Cela aidera finalement l’entreprise à uniformiser les règles du jeu pour la concurrence ou la domination. Il n’est pas facile d’avoir de la concurrence sur les appareils iOS et Apple, car Apple ne permet rien d’autre que sa propre création.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

De plus, Spotify et Microsoft pourraient rester sous l’ombre de la loi sur les marchés numériques de l’UE. Les entreprises espèrent que les régulateurs de l’UE forceront Apple et Google à ouvrir leurs stores d’applications aux applications et logiciels tiers. Inutile de dire que la loi sur les marchés numériques arrive bientôt.

Spencer a dit,

« La loi sur les marchés numériques qui arrive – c’est le genre de choses que nous prévoyons. Je pense que c’est une énorme opportunité. Microsoft n’a actuellement aucune présence significative dans le jeu mobile, et le [Activision Blizzard] transaction apportera une expertise indispensable dans le développement, le marketing et la publicité de jeux mobiles.

Pourquoi Microsoft a-t-il besoin de l’aide de la loi sur le marché numérique de l’UE ?

Microsoft a peu ou pas de présence dans les jeux mobiles, et la société l’a admis l’année dernière. En tant que dernière des meilleures entreprises technologiques, Microsoft tente d’élargir ses horizons dans le jeu mobile. La société remplit rapidement l’espace en proposant Xbox Cloud Gaming sur le Steam Deck de Valve. Il s’associe également à Razer et Logitech pour les ordinateurs de poche axés sur les jeux en nuage.

Pour transformer les rêves en réalité, le fabricant de Xbox s’appuie fortement sur l’approbation réglementaire de son acquisition d’Activision Blizzard. Par ailleurs, la société fait l’objet d’un test réglementaire de la part de la Commission européenne et de la Federal Trade Commission (FTC).

L’Union européenne est la plus susceptible d’approuver l’acquisition de Microsoft ; cependant, la FTC a intenté une action en justice pour bloquer l’accord. L’affaire en est encore à ses débuts et les avocats de la FTC demandent un «écosystème de jeu de nouvelle génération» à Microsoft. Cela aidera la FTC à déterminer l’intention de Microsoft dans le développement du Microsoft Xbox Game Store.